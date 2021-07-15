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روبن

اعتزل اللاعب الملقب بالجناح الطائر آريين روبن في صيف 2019، ويُعد روبين أحد نجوم المستديرة الهولندية والأوروبية. لعب لأندية شهيرة خارج بلاده هولندا ومن بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

لعب روبن مع نادي غرونينغين قبل أن ينتقل إلى ايندهوفن ثم إلى تشيلسي. وفي 2007 انتقل إلى ريال مدريد ومنه إلى بايرن ميونيخ الألماني. التألق كان حليف روبن مع المنتخب الهولندي أيضا، ولكن الحظ العاثر حرمه من أي لقب دولي حتى الآن، رغم لعب هولندا للمباراة النهائية في كأس العالم 2010، واحتلالها المركز الثالث في مونديال 2014.

UTRECHT, 19-05-2021, Stadion Galgenwaard, Stadium of FC Utrecht, Dutch Eredivisie Football season 2020 / 2021, Europa Conference League football play offs season 2021-2022. Utrecht - Groningen. FC Groningen player Arjen Robben

للمرة الثانية.. روبن يعتزل الكرة ويصف قراره بالنهائي 15.07.2021

بعد محاولة سابقة، عاد النجم الهولندي اريين روبن ليعلن "قراره النهائي" باعتزال لعب كرة القدم. وأكد الجناح السابق لفريق بايرن ميونيخ أنه كان يود الاستمرار في مغازلة الكرة، لكن "تحليه بالواقعية" رجح قرار الاعتزال.
Germany's midfielder Serge Gnabry (R) celebrates scoring the 5-0 goal with Germany's midfielder Kai Havertz (L) and Germany's forward Thomas Mueller during the friendly football match between Germany and Latvia in Duesseldorf, western Germany, on June 7, 2021, in preparation for the UEFA European Championships. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

استعدادا لأمم أوروبا.. ألمانيا تسحق لاتفيا بسباعية "ودية" 07.06.2021

استعدادا لأمم أوروبا 2020 حيث من المقرر أن يواجه منتخبات قوية في المجموعة السادسة كفرنسا والبرتغال، سحق المنتخب الألماني نظيره اللاتفي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم في مباراة ودية. فهل عاد المانشافت إلى عروضه القوية؟

Robinhood ist eine mobile App und Webseite, die Menschen die Möglichkeit bieten, über Robinhood Financial in Aktien, ETFs und Optionen zu investieren und Krypto-Handel über Robinhood Crypto zu betreiben. Es besteht der Verdacht, dass sich Online-Broker wie Robinhood mit Hedgefonds abgesprochen haben, um die Wallstreetbets-Trader etwa bei der Gamestop-Rallye aufzuhalten. (Themenbild, Symbolbild)

فقاعة روبن هوود .. خطورة تطبيقات تداول الأسهم 14.02.2021

يلقي منظمو تداول الأسهم في الأسواق المالية نظرة أعمق على تطبيقات الاستثمار مثل Robinhood. يقول النقاد إن ميزاتها الشبيهة بالألعاب تجعلها مسببة للإدمان وإن التجار الشباب لا يدركون مخاطرها الحقيقية.
27.06.2020 Soccer Football - Bundesliga - VfL Wolfsburg v Bayern Munich - Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany - June 27, 2020 Bayern Munich's Manuel Neuer celebrates with the trophy and teammates after winning the Bundesliga, following the resumption of play behind closed doors after the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS / Kai Pfaffenbach / Pool DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

عقبة سان جيرمان تفصل جيل بايرن الجديد عن المجد الأوروبي 21.08.2020

يسعى لاعبو فريق بايرن ميونيخ إلى إعادة إنجاز جيل 2013 والظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكنوا من إحراز لقبي الدوري والكأس المحليين. ويواجه البافاري فريق باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي ستقام في لشبونة.
Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - May 26, 2020 Bayern Munich's Kingsley Coman in action with Borussia Dortmund's Mahmoud Dahoud, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Federico Gambarini/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

هذا ما قاله كينغسلي كومان عن "انتقال" ليروي ساني لبايرن 10.06.2020

انتقال الدولي الألماني ليروي ساني إلى الفريق البافاري يبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى. كيف ستؤثر الصفقة في حال إتمامها على وضع "كتيبة" النجوم التي يغص بها الفريق. الدولي الفرنسي كينغسلي كومان كان أول من أدلى بدلوه.
firo : 18.05.2019 Fuvüball, Fussball: 1. Bundesliga , Saison 2018/2019 FC Bayern Mvºnchen Muenchen - Eintracht Frankfurt 5:1 FCB Arjen Robben , Abschied , verabschiedet , Verabschiedung , gestik , geste , Kuss | Verwendung weltweit

نجم بايرن السابق روبن يكشف عن تعامل أسرته مع الإصابة بكورونا 09.04.2020

أعلن نجم بايرن السابق آريين روبن عن تعافي زوجته من الإصابة بفيروس كورونا، ويتحدث عن الطريقة التي تعاملت بها الأسرة مع هذه الأزمة، وعن أشياء أخرى في حياته.
11.04.2018, Bayern, München: Fußball, Champions League, Bayern München - FC Sevilla, K.o.-Runde, Viertelfinale, Rückspiele in der Allianz Arena. Thomas Müller (l) und Arjen Robben von Bayern München klatschen ab. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شبح كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر 26.08.2019

تعاقد بايرن ميونيخ مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لتعويض الجناح آرين روبن. لكن ما بدأ يظهر على البساط الأخضر يشير إلى أن ظهور منافسة صريحة بين كوتينيو ومولر، وهو ما أثار حفيظة روبن نفسه.

MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 21: (L-R) Franck Ribery and Arjen Robben of Bayern celebrate the 4-2 victory after penalty shoot-out after the DFB Cup semi final match between Borussia Moenchengladbach and FC Bayern Muenchen at Borussia Park Stadium on March 21, 2012 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

خيارات البافاري للتحليق بجناحين جديدين بعد روبن وريبري 17.07.2019

من المؤكد أن رحيل ثنائيه المخضرم فرانك ريبري واريين روبن عن القلعة البافارية سيترك أثره على مركز الجناحين في الموسم المقبل، فكيف يرتب بطل الدوري الألماني أوراقه لتعويضهما؟ وهل تكفي دكة بدلائه لإنجاز المهمة؟
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 15: Arjen Robben of Muenchen looks on during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Bayer 04 Leverkusen at Allianz Arena on September 15, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

روبن يعلن اعتزاله رسميا: هذا أصعب قرار في مسيرتي 04.07.2019

بعد مسيرة رياضية حافلة شملت عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، أعلن الجناح الهولندي آريين روبن رسميا اعتزاله كرة القدم، موضحا أنه يشعر بصحة جيدة.

Soccer Football - Champions League Round of 16 Second Leg - FC Barcelona vs Chelsea - Camp Nou, Barcelona, Spain - March 14, 2018 Barcelona's Ousmane Dembele celebrates scoring their second goal with Lionel Messi and Jordi Alba REUTERS/Susana Vera

في حال رَفض سانيه.. بايرن يضع عينه على نجم برشلونة 26.06.2019

سبب رحيل روبن وريبري فراغا في خط هجوم بايرن. ويجري الحديث عن سعى بايرن بقوة للتعاقد مع سانيه نجم منتخب ألمانيا. وبناء على مجلة ألمانية بايرن مستعد لدفع الشرط الجزائي لمانشستر سيتي، لكن ماذا لو فشلت تلك الصفقة؟ من البديل؟
Vorschau zum Bundesliga Topspiel FC Bayern Muenchen-Borussia Dortmund: FOTOMONTAGE: Trainer Lucien FAVRE (DO) scheint Niko KOVAC (Trainer Bayern Muenchen) anzuzaehlen,Gestik.Fussball 1.Bundesliga, DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/ or quasi-video## | Verwendung weltweit

دورتموند يستعد لمستوى جديد من الصراع مع بايرن 22.06.2019

يبدو أن عشاق البوندلسيغا سيكونون على موعد مع موسم أكثر إثارة وتنافسا من المواسم السبعة الماضية. فقد أنفق بايرن ودورتموند مبالغ غير مسبوقة في التعاقدات هذا العام. غير أن دورتموند "يشتري بذكاء" ويريد إنهاء هيمنة بايرن.

MADRID (SPAIN), 10/12/2011.- FC Barcelona midfielder Xavi Hernandez jubilates his goal against Real Madrid during their La Liga soccer match played at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain on 10 December 2011. EFE/Chema Moya

ثلاثة نجوم يسدلون الستار عن مسيرتهم الكروية 27.05.2019

بعدما خاضوا معارك كروية مختلفة، وعاشوا لحظات ستظل عالقة بقوة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة. وضع عدة نجوم كبار حداً لمسيرتهم الكروية. وقد شهد مسار هؤلاء النجوم خيبات أمل كبيرة، ولحظات مميزة أهمها اعتلاء منصات التتويج.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt - Allianz Arena, Munich, Germany - May 18, 2019 Bayern Munich's Arjen Robben celebrates scoring their fifth goal with Niklas Sule and David Alaba REUTERS/Michael Dalder DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

بعد صراع مثير للنهاية.. بايرن يحرز لقب الدوري الألماني 18.05.2019

للمرة الأولى منذ تسع سنوات يُحسم لقب البوندسليغا بالجولة الأخيرة. فبعد صراع مثير بين دورتموند وبايرن ميونيخ على اللقب، حسم بايرن اللقب لصالحه، للمرة السابعة على التوالي والـ29 في تاريخه. وودع "روبيري" ملعب أليانز أرينا.

Franck RIBERY (Bayern Muenchen) nach Spielende,winkt, , Abschied, thumb up,Daumen hoch,Gestik, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball 1. Bundesliga, 32.Spieltag,Spieltag32, FC Bayern Muenchen M) - Hannover 96 (H) 3-1, ,am 04.05.2019 in Muenchen A L L I A N Z A R E N A, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. | Verwendung weltweit

فرانك ريبري لـDW: "رحيلي سيكون صعبا على الجميع" 17.05.2019

قبيل رحيله رسميا عن أليانس أرينا، الفرنسي فرانك ريبري وفي حوار مع DW يستعيد أهم محطات مسيرته مع البافاري طيلة 12 عاما، يتحدث عن أبرز من تأثر بهم في بايرن وعن محطته القادمة .....
05 22.04.2017 +++ Fussball 1. Bundesliga Saison 2016/2017 30. Spieltag FC Bayern Muenchen - 1. FSV Mainz 05 22.04.2017 JUBEL FC Bayern; Torschuetze zum 1-1 Ausgleich Arjen Robben (re) umarmt Franck Ribery PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxITA (c) Imago/Ulmer Football 1 Bundesliga Season 2016 2017 30 Matchday FC Bavaria Munich 1 FSV Mainz 05 22 04 2017 cheering FC Bavaria Scorer to 1 1 Compensation Arjen seals right embraces Franck Ribery PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxITA

بعد 12 عاما ريبري يودع بايرن في الصيف ودولة خليجية وجهة "وشيكة" 05.05.2019

رويدا رويدا بدأ "عواجيز" فريق بايرن ميونيخ يرحلون عن النادي الألماني. الدور يأتي نهاية الموسم على فرانك ريبري وآريين روبن، الثنائي الذي ترك "لمسات ذهبية" في تاريخ الفريق. ولكن أين ستكون وجهة الثنائي؟

1-o durch Franck RIBERY (7, FC Bayern Muenchen) torjubel 1. Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund, 28. Spieltag, Saison 2016 / 2017 am 08.04.2017 Foto: M. Deines / PROMEDIAFOTO | Verwendung weltweit

بعد ميونيخ.. هل يشد فرانك ريبري الرحال إلى قطر؟ 15.04.2019

لم يلعب في مسيرته سوى لثلاث فرق كبرى، لكن اسمه اقترن على وجه الخصوص بنادي بايرن ميونيخ الألماني، حيث صنع نجوميته. إنه فرانك ريبري الذي سينهي رحلته البافارية هذا الموسم، فإلى أين المتجه؟

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