اعتزل اللاعب الملقب بالجناح الطائر آريين روبن في صيف 2019، ويُعد روبين أحد نجوم المستديرة الهولندية والأوروبية. لعب لأندية شهيرة خارج بلاده هولندا ومن بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

لعب روبن مع نادي غرونينغين قبل أن ينتقل إلى ايندهوفن ثم إلى تشيلسي. وفي 2007 انتقل إلى ريال مدريد ومنه إلى بايرن ميونيخ الألماني. التألق كان حليف روبن مع المنتخب الهولندي أيضا، ولكن الحظ العاثر حرمه من أي لقب دولي حتى الآن، رغم لعب هولندا للمباراة النهائية في كأس العالم 2010، واحتلالها المركز الثالث في مونديال 2014.