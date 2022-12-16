 روبرت ويلسون - جمال الغموض | وثائقي | DW | 28.12.2022

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وثائقي

روبرت ويلسون - جمال الغموض

يعتبر الأمريكي روبرت ويلسون من أهم المخرجين المسرحيين في العالم. علامته المميزة هي صور ساحرة رائعة الجمال يصعب تفسيرها، لكنها جذابة. يعمل إلى جانبه دائما نجوم دوليون من عالم الموسيقى والفن والسينما.

قال ألبرت أينشتاين: "أجمل وأعمق شيء يمكن أن يعيشه الإنسان هو الشعور بما هو غامض". قد تكون هذه الجملة هي أفضل ما يصف أعمال الفنان المسرحي روبرت "بوب" ويلسون. وقع المؤلف كارل فون كارشتيت في طفولته في حب فن ويلسون ويتابع أعماله منذ ذلك الحين. عروض ساحرة الجمال سرعان ما يصعب تفسيرها. ما سر هذا العمق الذي يشعر به الكثيرون في أعمال روبرت ويلسون؟ لأكثر من عام رافق كارل فون كارشتيت روبرت ويلسون: خلال البروفات، وأثناء تناول طعام الغداء مع أصدقاء قدامى -، من أجل أن يعرف ما إذا كان بالإمكان كشف سر جمال أعماله الفنية وعمقها. لقد أجرى مقابلات مع مساعدي ويلسون والعديد من الشخصيات المشهورة من بينها نجم هوليوود ويليام دافو، والممثل كريستيان فريدل، ومساعدته لسنوات عديدة آن-كريستين رومن، وفنانة التصميم مارينا أبراموفيتش والموسيقيان توم ويتس وفيليب غلاس. جميعهم يعملون منذ عشرات السنين مع ويلسون. في عام 1976 حقق ويلسون نجاحه العالمي بأوبرا "Einstein on the Beach"، وهي عرض مسرحي مذهل مدته ست ساعات ترافقه موسيقى لفيليب غلاس. أصبح روبرت ويلسون نجما كبيرا منذ مسرحيته الغنائية "The Black Rider" للمؤلف ويليام بوروز وبمشاركة الموسيقي توم ويتس. يلقي هذا الفيلم نظرة على نصف قرن من إبداع فني غامض، مع محاولة فك رموز فن فريد من نوعه.

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روبرت ويلسون - جمال الغموض 23.12.2022

يعتبر الأمريكي روبرت ويلسون من أهم المخرجين المسرحيين في العالم. علامته المميزة هي صور ساحرة رائعة الجمال يصعب تفسيرها، لكنها جذابة. يعمل إلى جانبه دائما نجوم دوليون من عالم الموسيقى والفن والسينما.