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سياسةألمانيا

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني يصاب بفيروس كورونا

٩ سبتمبر ٢٠٢٤

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن روبرت هابيك نائب المستشار ووزير الاقتصاد خضع لاختبار كورونا مساء الإثنين بعدما جاءت نتيجة اختبار أحد مخالطيه إيجابية، مضيفا أن لديه أعراض برد أولية.

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روبرت هابيك نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني خلال زيارة لليونان قبل ثلاثة أيام من إعلان إصابته بكورونا. (6/9/2024)
روبرت هابيك نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني خلال زيارة لليونان قبل ثلاثة أيام من إعلان إصابته بكورونا.صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

أصيب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس بعدوى فيروس كورونا، وذلك حسبما صرح متحدث حكومي ألماني مساء اليوم الإثنين (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2024).

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث إن هابيك خضع لاختبار مساء اليوم الإثنين بعدما جاءت نتيجة اختبار أحد مخالطيه إيجابية. وأضاف المتحدث أنه "لذلك، سيتم مبدئيا إلغاء المواعيد التي تتطلب حضوره شخصيا" مشيرا إلى أن هابيك " لديه أعراض برد أولية".

ع.م/ص.ش (د ب أ)