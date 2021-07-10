روبرت كوخ: حملة التطعيم حالت دون وفاة 38 ألف شخص بألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، استناداً إلى حساب نموذجي أجراه، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع آلاف الوفيات المتوقعة في ألمانيا.

وكتب مُعدو التحليل الذي نُشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: "بياناتنا المقدمة هنا تثبت الفائدة البارزة للتطعيم ضد كورونا خلال الستة أشهر ونصف الأولى من حملة التطعيم في ألمانيا في عام 2021". وأوضح المحللون أنه وفقا للحسابات النموذجية، حال التطعيم دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق موجة كورونا الثالثة.

ويُقدر عدد الحالات التي حال التطعيم دون إصابتها بكورونا بأكثر من 706 آلاف حالة، وعدد المرضى الذين حالت حملة التطعيم دون دخولهم المستشفى بأكثر من 76600 حالة، والذين حالت حملة التطعيم دون دخولهم العناية المركزة بأقل من20 ألف حالة.

وجاء في بيان المعهد: "تُظهر الفعالية العالية لحملة التلقيح ضد كورونا بشكل مثير للإعجاب أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة". وأشار المعهد إلى أن ألمانيا حالياً في بداية الموجة الرابعة، مؤكداً ضرورة زيادة نسبة المطعمين بين السكان في أسرع وقت ممكن، من أجل الحفاظ على مدى الموجة الرابعة منخفضا قدر الإمكان.

ويشير المعهد أيضاً إلى أنه تم تضمين العديد من المعايير والافتراضات مع بعض أوجه عدم اليقين، مثل تأثير تحديد أولويات التطعيم. وافترض النموذج أيضا أن جميع اللقاحات المتاحة يُجرى استخدامها دون تأخير.

مشاهدة الفيديو 01:59 شارك متحور دلتا يثير القلق في ألمانيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yfWv مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

إصابات جديدة

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" صباح اليوم السبت (السابع من آب/أغسطس 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3206 إصابات، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 2400 إصابة. وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 21 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه المستمر منذ حوالي شهر، ليسجل اليوم السبت 21.2 إصابة ارتفاعاً من 20.4 أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

معدلات تطعيم متسارعة

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 94.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 443 ألفا و620 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 32 أسبوعا. ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.79 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و782 حالة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)