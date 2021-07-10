 روبرت كوخ: حملة التطعيم حالت دون وفاة 38 ألف شخص بألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

روبرت كوخ: حملة التطعيم حالت دون وفاة 38 ألف شخص بألمانيا

ذكر معهد "روبرت كوخ" إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق الموجة الثالثة. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3206 حالة.

بحسب دراسة المعهد فإن التطعيم حال دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق موجة كورونا الثالثة.

بحسب دراسة المعهد فإن التطعيم حال دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق موجة كورونا الثالثة.

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، استناداً إلى حساب نموذجي أجراه، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع آلاف الوفيات المتوقعة في ألمانيا.

مختارات

مع تزايد المخاوف بشأن المتحورة دلتا، تعتزم ألمانيا بدء تطعيم كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية من لقاحات كورونا بدءا من سبتمبر المقبل، وفق مسودة وثيقة حكومية. كما تتجه ألمانيا حسب الوثيقة لتطعيم الأطفال.

وصلت نسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كوفيد 19 في ألمانيا، إلى أكثر من نصف عدد السكان. ولكن هذه النسبة بعيدة عن الهدف الأساسي للبلاد من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية.

وكتب مُعدو التحليل الذي نُشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: "بياناتنا المقدمة هنا تثبت الفائدة البارزة للتطعيم ضد كورونا خلال الستة أشهر ونصف الأولى من حملة التطعيم في ألمانيا في عام 2021". وأوضح المحللون أنه وفقا للحسابات النموذجية، حال التطعيم دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق موجة كورونا الثالثة.

 ويُقدر عدد الحالات التي حال التطعيم دون إصابتها بكورونا بأكثر من 706 آلاف حالة، وعدد المرضى الذين حالت حملة التطعيم دون دخولهم المستشفى بأكثر من 76600 حالة، والذين حالت حملة التطعيم دون دخولهم العناية المركزة بأقل من20 ألف حالة.

وجاء في بيان المعهد: "تُظهر الفعالية العالية لحملة التلقيح ضد كورونا بشكل مثير للإعجاب أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة". وأشار المعهد إلى أن ألمانيا حالياً في بداية الموجة الرابعة، مؤكداً ضرورة زيادة نسبة المطعمين بين السكان في أسرع وقت ممكن، من أجل الحفاظ على مدى الموجة الرابعة منخفضا قدر الإمكان.

ويشير المعهد أيضاً إلى أنه تم تضمين العديد من المعايير والافتراضات مع بعض أوجه عدم اليقين، مثل تأثير تحديد أولويات التطعيم. وافترض النموذج أيضا أن جميع اللقاحات المتاحة يُجرى استخدامها دون تأخير.

مشاهدة الفيديو 01:59

مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

إصابات جديدة

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" صباح اليوم السبت (السابع من آب/أغسطس 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3206 إصابات، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 2400 إصابة. وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 21  حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي. 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة. 

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه المستمر منذ حوالي شهر، ليسجل اليوم السبت 21.2 إصابة ارتفاعاً من 20.4 أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة. 

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

معدلات تطعيم متسارعة

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 94.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 443 ألفا و620 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 32 أسبوعا. ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.79 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و782 حالة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


مواضيع ذات صلة

TUNIS, TUNUSIA - JUNE 22: A view of Covid-19 patients in Ibn Jarrah hospital at quarantined Kayravan province of Tunis, Tunisia on June 22, 2021. 4 provinces in Tunisia including Kayravan in the central part of the country, Silyana and Bace in the northwest, and Zagvan province in the south of the capital quarantined due to serious increase in Covid-19 cases. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

تونس- أعلى حصيلة وفاة يومية بسبب كورونا.. وتحرك عربي للمساعدة 10.07.2021

مع انهيار المنظومة الصحية في تونس بسبب التصاعد الكبير في أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، أعلنت عدة دول عربية عزمها على إرسال المساعدات الطبية للدولة التي أحصت 189 حالة وفاة في آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 30.04.2018 in einem Apartment in Hamburg an einem Schreibtisch vor dem Laptop und legt den Kopf auf den Tisch (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

ألمانيا- لماذا يشعر الطلاب الأجانب بإحباط كبير في ظل كورونا؟ 27.07.2021

امتلأت الأندية والحانات والمحلات في ألمانيا بالزبائن والمكاتب بالموظفين، في حين لا تزال أبواب الجامعات وقاعات المحاضرات مغلقة. وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالإحباط ويثير غضبهم ويدفعهم لاتهام الحكومة بنسيانهم وإهمالهم.

Autos stehen für Corona-Tests im Stadtteil Bondi an. New South Wales hat zehn neue Corona-Fälle aufgezeichnet, was die Zahl der Infektionen im Zusammenhang mit Sydneys Bondi-Cluster auf 21 erhöht. +++ dpa-Bildfunk +++

كورونا ـ تباين الوضع الوبائي في العالم بين الانفراج والتأزم 28.06.2021

زاد التفاوت في خريطة انتشار جائحة كورونا عبر العالم بين بلدان بدأت تنفس الصعداء وأخرى تواجه تفشي سلالات جديدة أشد عدوى. ففيما أعلنت ألمانيا تراجعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة، انفجر الوباء في روسيا رغم القيود الشديدة.