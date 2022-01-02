رواية القصص لمزيد من التنوع

مصر تنعي وزير الثقافة الأسبق والكاتب المعروف جابر عصفور

نعت وزارة الثقافة المصرية، الكاتب والباحث جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي عن عمر ناهز 77 عاما. وقد تولى الراحل مناصب رسمية عديدة في المجال الثقافي، كما تم تكريمه بالعديد من الجوائز الثقافية المحلية والعربية.