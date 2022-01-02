رواية القصص لمزيد من التنوع

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شابات وذكيات ويضفن ما هو جديد في الأدب. جيل جديد من المؤلفات يتخلصن من الكليشيهات الغربية ويحكين عن الهجرة والاستعمار ويغير بذلك الطريقة التي ينظر بها إلى التاريخ .
احتكار عائلات للسياسة في أفريقيا ليس بالأمر الجديد حيث توجد في القارة عائلات تتوارث السلطة وتنقل الحكم والسلطة إلى أبنائها. وإزاء ذلك، يقول خبراء إن هذا الأمر يضر بالتنمية في أفريقيا ويثير أزمات طاحنة.
يودع المغرب اليوم كاتبه المخضرم إدريس الخوري، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 83 عاما. وعُرف الخوري بأسلوبه الإبداعي المتميز واللاذع سواء في أعماله الأدبية أو في مقالاته الصحفية.
نعت وزارة الثقافة المصرية، الكاتب والباحث جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي عن عمر ناهز 77 عاما. وقد تولى الراحل مناصب رسمية عديدة في المجال الثقافي، كما تم تكريمه بالعديد من الجوائز الثقافية المحلية والعربية.
في روايتها الجديدة التاريخية، تتناول الروائية الفرنسية-المغربية ليلى سليماني، الحائزة على جائزة غونكور للأدب، قصة جدتها الفرنسية التي هاجرت إلى المغرب بعد الحرب العالمية الثانية، لتتزوج وتعيش هناك مع زوجها المغربي.
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