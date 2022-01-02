 رواية القصص لمزيد من التنوع | واحة الثقافة | DW | 06.03.2022

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واحة الثقافة

رواية القصص لمزيد من التنوع

شابات وذكيات ويضفن ما هو جديد في الأدب. جيل جديد من المؤلفات يتخلصن من الكليشيهات الغربية ويحكين عن الهجرة والاستعمار ويغير بذلك الطريقة التي ينظر بها إلى التاريخ .

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