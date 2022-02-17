 رواندا تعلن الحرب على الدراجات النارية | عالم السرعة | DW | 25.03.2022

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عالم السرعة

رواندا تعلن الحرب على الدراجات النارية

تكافح العاصمة الرواندية كيغالي للتقليل من الانبعاثات الضارة التي تتسبب فيها الدراجات النارية المنتشرة والتي تعمل دراجاتِ أُجْرة، غير أنها مشروعًا لتحويل الدراجات النارية الى دراجات كهربائية برعاية الأمم المتحدة من شأنه أن يغير هذا الواقع.

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