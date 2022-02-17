رواندا تعلن الحرب على الدراجات النارية

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تكافح العاصمة الرواندية كيغالي للتقليل من الانبعاثات الضارة التي تتسبب فيها الدراجات النارية المنتشرة والتي تعمل دراجاتِ أُجْرة، غير أنها مشروعًا لتحويل الدراجات النارية الى دراجات كهربائية برعاية الأمم المتحدة من شأنه أن يغير هذا الواقع.
كشفت دراسة هامة أجراها باحثون على خريطة المادة الوراثية لنساء من عرقية التوتسي اللواتي عايشن فترة الإبادة الجماعية التي عاشتها رواندا في منتصف التسعينات تغييرات في الحمض النووي ما أثر على الوظائف الجينية للمواليد هناك.
دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى تعاون مكثف بين أوروبا وأفريقيا مؤكدا خلال زيارة للسنغال على أهمية التوصل "إلى طريق نحو شراكة أقوى ومثمرة". ورحب شتاينماير بعزم شركة بيونتيك الألمانية إنتاج لقاحات في إفريقيا.
رغم الغموض الذي يكتنف علاقات موسكو مع أفريقيا، إلا أن ما بات جليا هو عودة "الدب الروسي" إلى هذه القارة، حيث تسعى موسكو لإيجاد موطئ قدم لها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات سياسية وعسكرية مع دول تعصف بها انقلابات عسكرية.
يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة للسنغال، تستمر ثلاثة أيام حيث سيلتقي نظيره السينغالي ماكي سال وسيبحثان صناعة اللقاحات بمساعدة ألمانية. وقبل أيام دعا شتاينماير أيضا لتعزيز التعاون مع أفريقيا لحماية لمناخ.
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