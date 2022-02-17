رواندا تعلن الحرب على الدراجات النارية

عودة "الدب الروسي".. هكذا تسعى موسكو لبسط نفوذها في أفريقيا

رغم الغموض الذي يكتنف علاقات موسكو مع أفريقيا، إلا أن ما بات جليا هو عودة "الدب الروسي" إلى هذه القارة، حيث تسعى موسكو لإيجاد موطئ قدم لها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات سياسية وعسكرية مع دول تعصف بها انقلابات عسكرية.