رواندا تبني مصنعاً للقاحات

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كانت إفريقيا من بين آخر من حصل على اللقاحات. وهذا يرجع جزئياً إلى عدم وجود مصانع للقاحات في إفريقيا. الآن تريد شركة بيونتك الألمانية بناء مصنع في رواندا، لكن هل سيحل هذا مشاكل المستقبل؟
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى تعاون مكثف بين أوروبا وأفريقيا مؤكدا خلال زيارة للسنغال على أهمية التوصل "إلى طريق نحو شراكة أقوى ومثمرة". ورحب شتاينماير بعزم شركة بيونتيك الألمانية إنتاج لقاحات في إفريقيا.
في أوروبا تسير عمليات التلقيح ضد كورونا ببطء، وفي كثير من دول أفريقيا اللقاح غير متوفر. فالكثير من البلدان الفقيرة لا تحصل على اللقاحات التي تحتاجها. والصين تريد استغلال ذلك ليس لأسباب إنسانية فقط وإنما لأهداف أخرى أيضا.
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