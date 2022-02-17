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رواندا تبني مصنعاً للقاحات

كانت إفريقيا من بين آخر من حصل على اللقاحات. وهذا يرجع جزئياً إلى عدم وجود مصانع للقاحات في إفريقيا. الآن تريد شركة بيونتك الألمانية بناء مصنع في رواندا، لكن هل سيحل هذا مشاكل المستقبل؟