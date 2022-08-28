رواد أعمال وشباب يحلمون بمستقبل أفضل في ليبيا ويعولون على الانتخابات المقبلة

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يجد كثير من الليبيين أنفسهم أمام مستقبل غامض في ظل انعدام الأمن وأي أفق لمستقبل أفضل سيما في ظل استمرار حالة الاقتتال والانقسام الداخلي بين شرق البلاد وغربها.
تفجرت الأوضاع مرة أخرى في ليبيا مع محاولة جديدة من معسكر شرق ليبيا لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس وإزاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة ووضع حكومة فتحي باشاغا محلها. لكن المواجهة الأخيرة قد يكون لها عواقب أسوأ مما يتوقع البعض.
بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بشأن دخول طرابلس يأتي إما عبر القتال أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الناطق باسم حكومة الدبيبة يقول إن الحكومة لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف.
تواجه ليبيا خطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجددا مع تفاقم الأزمة السياسية وازديادها حدة. كما أنّ ملف الانتخابات يراوح مكانه ولا مؤشرات إلى إجرائها بالإضافة إلى الصراع بين حكومتين وتهديدات بعض العسكريين باستخدام العنف.
بعد وقت قصير من محاولته دخول طرابلس، وعلى وقع اشتباكات مسلحة، أضطر رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا إلى مغادرة العاصمة الليبية. واشنطن والأمم المتحدة تسارعان إلى الدعوة للهدوء الامتناع عن العنف.
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