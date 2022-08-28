 رواد أعمال وشباب يحلمون بمستقبل أفضل في ليبيا ويعولون على الانتخابات المقبلة | DW الأخبار | DW | 26.01.2023

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رواد أعمال وشباب يحلمون بمستقبل أفضل في ليبيا ويعولون على الانتخابات المقبلة

يجد كثير من الليبيين أنفسهم أمام مستقبل غامض في ظل انعدام الأمن وأي أفق لمستقبل أفضل سيما في ظل استمرار حالة الاقتتال والانقسام الداخلي بين شرق البلاد وغربها.

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Forces of the Libyan unity government's presidential guard secure the entrance of Tripoli International Airport, after they took control of the facility on June 1, 2017. The airport, located south of the capital Tripoli, was badly damaged during fierce fighting in mid-2014, after which the Fajr Libya coalition of militias seized the capital and installed a government. Flights in and out of Tripoli have been operating through Mitiga airport, formerly a military base east of the capital, that is under the control of the UN-backed Government of National Accord (GNA). / AFP PHOTO / MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

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