رواج اقمصة المنتخب المغربي

المغرب في مونديال قطر ـ الخلطة السرية لتألق "أسود الأطلس"

يعود تألق منتخب المغرب إلى الدفاع الحديدي والقدرة على الارتداد السريع إلى الهجوم وامتلاك حارس مرمى قوي شارك في بطولات كبيرة والمدرب وليد الركراكي الذي نجح في مزج هذه الخلطة رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.