 رواج اقمصة المنتخب المغربي | DW الأخبار | DW | 14.12.2022

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رواج اقمصة المنتخب المغربي

الإقبال على أقمصة المنتخب المغربي يشهد رواجا منقطع النظير بعد الانتصارات المتتالية لأسود الاطلس في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

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RABAT, MOROCCO - DECEMBER 6: An aerial view of the Moroccan supporters celebrate victory as Morocco qualified for 2022 FIFA World Cup quarterfinals after beating Spain on penalties during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Morocco and Spain in Rabat, Morocco on December 6, 2022. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

منتخب المغرب يواصل صنع التاريخ... هل تكتمل الفرحة؟ 06.12.2022

منتخب المغرب يواصل صنع التاريخ... هل تكتمل الفرحة؟

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Fußball, WM, Marokko - Portugal, Finalrunde, Viertelfinale, Al-Thumama Stadion, Marokkos Fans jubeln nach dem Sieg.

المونديال وتألق أسود الأطلس.. "المستحيل" ليس مغربياً 12.12.2022

الانتصار الذي حققه منتخب المغرب في مونديال قطر بالوصول إلى نصف النهائي، كان انتصارا للقارة الأفريقية والعالم العربي. بيد أن طموحات أسود الأطلس في قطر ليس فقط لتحقيق إنجاز تاريخي أفريقي وعربي وإنما للتتويج بلقب البطولة.

Morocco's coach #00 Walid Regragui is thrown into the air after winning the Qatar 2022 World Cup Group F football match between Canada and Morocco at the Al-Thumama Stadium in Doha on December 1, 2022. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

المغرب في مونديال قطر ـ الخلطة السرية لتألق "أسود الأطلس" 08.12.2022

يعود تألق منتخب المغرب إلى الدفاع الحديدي والقدرة على الارتداد السريع إلى الهجوم وامتلاك حارس مرمى قوي شارك في بطولات كبيرة والمدرب وليد الركراكي الذي نجح في مزج هذه الخلطة رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

Football - Africa Cup of Nations 2004 Finals - Final - Tunisia v Morocco - Rades Stadium - Tunisia. Youssef Mokhtari of Morocco during the 2004 Africa Cup of Nations Afcon Final football match between Tunisia and Morocco at Rades Stadium in Tunis, Tunisia on 14 February 2004 Â©Gavin Barker/BackpagePix URN:43029263

المختاري: لا داعي للخوف من فرنسا وأسود الأطلس قادرون على مواصلة الإنجاز 13.12.2022

في حوار حصري مع DW عربية يستعيد الدولي المغربي السابق يوسف مختاري وصاحب آخر هدف في شباك المنتخب الفرنسي، ذكرياته مع المدرب الحالي للمنتخب المغربي وليد الركراكي، ويقدم رسالة للاعبي المغرب قبل مواجهتم المرتقبة أمام فرنسا.