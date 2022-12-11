رواج اقمصة المنتخب المغربي

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الإقبال على أقمصة المنتخب المغربي يشهد رواجا منقطع النظير بعد الانتصارات المتتالية لأسود الاطلس في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر
نجح منتخب "الديوك" في تخطي حاجز منتخب "أسود الأطلس" بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، ليلتقي بالأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.
الانتصار الذي حققه منتخب المغرب في مونديال قطر بالوصول إلى نصف النهائي، كان انتصارا للقارة الأفريقية والعالم العربي. بيد أن طموحات أسود الأطلس في قطر ليس فقط لتحقيق إنجاز تاريخي أفريقي وعربي وإنما للتتويج بلقب البطولة.
يعود تألق منتخب المغرب إلى الدفاع الحديدي والقدرة على الارتداد السريع إلى الهجوم وامتلاك حارس مرمى قوي شارك في بطولات كبيرة والمدرب وليد الركراكي الذي نجح في مزج هذه الخلطة رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.
في حوار حصري مع DW عربية يستعيد الدولي المغربي السابق يوسف مختاري وصاحب آخر هدف في شباك المنتخب الفرنسي، ذكرياته مع المدرب الحالي للمنتخب المغربي وليد الركراكي، ويقدم رسالة للاعبي المغرب قبل مواجهتم المرتقبة أمام فرنسا.
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