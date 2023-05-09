يوروماكس

روائع يوروماكس خلال العقدين الماضيين

قبل عشرين عاما تم بث أول حلقة من يوروماكس في مناطق متفرقة حول العالم. ومنذ تلك اللحظة إلى اليوم قمنا ببث 5688 حلقة، فترى ما هي الأحداث التي ظلت في الذاكرة؟ إليكم لمحة على روائع العقدين الماضيين.