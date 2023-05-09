روائع يوروماكس خلال العقدين الماضيين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قبل عشرين عاما تم بث أول حلقة من يوروماكس في مناطق متفرقة حول العالم. ومنذ تلك اللحظة إلى اليوم قمنا ببث 5688 حلقة، فترى ما هي الأحداث التي ظلت في الذاكرة؟ إليكم لمحة على روائع العقدين الماضيين.
مجلة الثقافة والحياة في أوروبا من قناة دبليو تحتفل معكم بعيد ميلادها. فهل أنتم فعلا من محبي "يوروماكس" وتعرفون في أي عام انطلقت؟
بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لهجوم الحرق العنصري بحق عائلة من أصول تركية في مدينة زولينغن الألمانية، حمل الرئيس الألماني مسؤولية ما حدث لليمين المتطرف رافضا مزاعم وقوف "ذئاب منفردة" وراء مثل هذه الهجمات.
اقترحت مفوضة شؤون الجيش إيفا هوغل عودة إجراء فحص اللياقة الطبية والنفسية للالتحاق بالخدمة العسكرية وبذلك أعادت إلى دائرة النقاش مرة أخرى موضوع التجنيد الإلزامي، الذي تم إلغائه منذ عام 2011. فهل هذا مجرد جدال وهمي؟
"أقف أمامكم اليوم وأطلب منكم الصفح عن الجرائم التي ارتكبها الألمان هنا"، هكذا قدم الرئيس الألماني شتاينماير اعتذاره في وارسو. ويعد شتاينماير أول رئيس ألماني يُلقي خطاباً بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة "غيتو وارسو".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول