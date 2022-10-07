روائح ضد الإحباط

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هل يمكن للروائح أن تُحسن المزاج؟ وما هي الروائح المناسبة لذلك؟ هذا ما اختبرته إحدى العائلات.
دانت هيئة محلّفين في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية النجم التلفزيوني الأمريكي السابق بيل كوسبي بالاعتداء جنسياً على فتاة قاصر سنة 1975. وستحصل الضحية البالغة حالياً 64 سنة على 500 ألف دولار كتعويضات عطل وضرر.
تصلنا يوميًا أخبار عمليات الإنقاذ للمهاجرين التي ملأت صفحات الأخبار لكن جميعها تنقل جزءًا واحدًا من القصة.. وعلى متن سفينة الإنقاذ "أوشين فايكينغ" التي تصنع هذه الأخبار يبدو المشهد مختلفًا.. كيف الحياة على متن القارب؟
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