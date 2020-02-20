 رهان خاص بين أوزيل ومشجع مهووس | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.03.2020

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رياضة

رهان خاص بين أوزيل ومشجع مهووس

عقد نجم أرسنال مسعود أوزيل صفقة مع مشجع مهووس بصاحب القدم اليسرى الساحرة. المشجع عبر عن سعادته الكبيرة بعد موافقة أوزيل على الدخول في هذا الرهان الفريد من نوعه.

أوزيل من بين اللاعبين، الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة.

استعاد مسعود أوزيل توازنه مؤخراً بعد بداية صعبة.

يُعد نجم أرسنال مسعود أوزيل من بين اللاعبين، الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى جماهير الساحرة المستديرة. فالدولي الألماني السابق يتمتع بموهبة كبيرة على أرضية الملعب، كما يشتهر بحسن سلوكه سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر.

ويبدو أن مسعود أوزيل، قرر أيضاً التفاعل مع قاعدته الجماهيرية العريضة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن أوزيل، عقد رهانا مع مشجع مهووس بصاحب القدم اليسرى الساحرة.

أما عن هذا الرهان، فقد أوضحت "ديلي ستار" أن المشجع المهووس بأوزيل، قرر أن يطلق اسم أوزيل على ابنه الذي سيولد بعد شهور، وأضافت أن شرط المشجع الوحيد (اسمه جاك روبنسون) هو أن يتجاوب أوزيل نفسه، مع ما كتبه المشجع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفعلاً، لم يتأخر مسعود أوزيل كثيراً في الرد على المشجع المهووس به. ورد نجم أرسنال بالإيجاب على طلب المشجع، وكتب يقول "اتفقنا يا صديقي، لن أخذلك. لقد جاء الآن دورك، أريد رؤية شهادة ميلاد ابنك في يوليو".

وعبر المشجع جاك روبنسون عن سعادته الكبيرة، بعدما تلقى رداً من مسعود أوزيل. وقال المشجع المهووس"واو أحبك كثيراً، شكراً جزيلا لك أوزيل على الرد، لن أخذلك (بتسمية الطفل الذي يولد على اسمه)".

يشار إلى أن مسعود أوزيل (31 عاماً)، عانى كثيراً في بداية هذا الموسم تحت قيادة مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري، إذ جلس أوزيل على مقاعد البدلاء ولم يحصل على دقائق لعب كافية. واستعاد أوزيل مؤخراً مكانته في تشكيلة أرسنال الرسمية، بعدما تعاقد "المدفعجية" مع المدرب الإسباني الشاب أرتيتا.

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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