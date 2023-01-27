رهاب المستشفيات لدى الأطفال

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غالبًا ما يخاف الأطفال عندما يضطرون للذهاب إلى المستشفى. في هذا التقرير سنعرفكم على كتب مصورة أعدتها أخصائية جراحة بطريقة مرحة تشرح خلالها ما يحدث في العيادة. وهو ما قد يساعد الاطفال على التخلص من مخاوفهم.
تنتشر شائعات عديدة من أبرزها أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تجعل المرء عقيماً"، ما يسبب القلق من تلقي التطعيم. هل هذا القلق مبرر؟ وما مدى تأثير اللقاحات على الخصوبة بالفعل؟
لم يستبعد رئيس الأركان الأمريكي انزلاق أفغانستان إلى سيناريو لحرب الأهلية بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد، فيما اشتدت المعارك في منطقة وادي بانشير التي حققت فيها حركة طالبان تقدما ضد عناصر المقاومة المناهضة لهم.
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