 رهاب المستشفيات لدى الأطفال | صحتك بين يديك | DW | 27.01.2023

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صحتك بين يديك

رهاب المستشفيات لدى الأطفال

غالبًا ما يخاف الأطفال عندما يضطرون للذهاب إلى المستشفى. في هذا التقرير سنعرفكم على كتب مصورة أعدتها أخصائية جراحة بطريقة مرحة تشرح خلالها ما يحدث في العيادة. وهو ما قد يساعد الاطفال على التخلص من مخاوفهم.

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