"رهائن للحصول على الأموال.. "فصل جديد في أزمات لبنان؟

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في ذروة فصول الأزمة الاقتصادية، مسلح ينهي احتجاز رهائن في بنك لبناني بعد الحصول على جزء من ودائعه المالية. هل تفتح الحادثة الباب أمام آخرين للحصول على أموالهم بقوة السلاح؟
بعد أكثر من ست ساعات على عملية احتجاز رهائن بقوّة السلاح، داخل "فيدرال بنك" في الحمراء في بيروت، هي الأخطر في لبنان منذ الأزمة المصرفية، نجحت المفاوضات بين رجل مسلّح لديه وديعة مالية وإدارة المصرف.
انتهت محكومية مؤسسة "الجيش الأحمر" الياباني فوساكو شيغينوبو التي اشتهرت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بتخطيط لعمليات احتجاز رهائن، ويشتبه بأنها كانت وراء عملية مطار اللد في تل أبيب.
فجأة وبدون مقدمات، انسحب رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، من مقابلة مع برنامج "في دائرة الخطر" الذي تقدمه قناة DW باللغة الإنجليزية، بحجة "سوء النية" لمحاوره، المذيع المخضرم تيم سيباستيان.
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