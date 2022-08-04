"رهائن للحصول على الأموال.. "فصل جديد في أزمات لبنان؟

مسلح ينهي اعتقال رهائن في لبنان بعد تسلم جزء من أمواله

بعد أكثر من ست ساعات على عملية احتجاز رهائن بقوّة السلاح، داخل "فيدرال بنك" في الحمراء في بيروت، هي الأخطر في لبنان منذ الأزمة المصرفية، نجحت المفاوضات بين رجل مسلّح لديه وديعة مالية وإدارة المصرف.