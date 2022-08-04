 ″رهائن للحصول على الأموال.. ″فصل جديد في أزمات لبنان؟ | مسائية DW | DW | 11.08.2022

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مسائية DW

"رهائن للحصول على الأموال.. "فصل جديد في أزمات لبنان؟

في ذروة فصول الأزمة الاقتصادية، مسلح ينهي احتجاز رهائن في بنك لبناني بعد الحصول على جزء من ودائعه المالية. هل تفتح الحادثة الباب أمام آخرين للحصول على أموالهم بقوة السلاح؟

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