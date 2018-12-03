 رمي ″قشرة موز″ نحو أوباميانغ يعيد النقاش حول العنصرية في الملاعب | عالم المنوعات | DW | 03.12.2018

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منوعات

رمي "قشرة موز" نحو أوباميانغ يعيد النقاش حول العنصرية في الملاعب

بينما كان مهاجم أرسنال بيير أوباميانغ يحتفل بتسجيل هدف في مرمى توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أقدم مشجع من فريق توتنهام على إلقاء قشر الموز على النجم الغابوني، الذي تساءل عن السبب الذي يدفع شخصا ما لفعل ذلك.

Premier League Arsenal London vs. Tottenham Hotspur (picture-alliance/empics/Sportimage/M. McNulty)

أوباميانغ يحتفل مع نجوم أرسنال بالتسجيل في شباك توتنهام.

في قمة الأسبوع الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين أرسنال وتوتنهام، خطف النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الأضواء من باقي اللاعبين فوق المستطيل الأخضر، فقد استطاع مهاجم "المدفعجية" هز شباك توتنهام في مناسبتين، فضلاً عن تقديمه واحدة من أحسن مبارياته هذا الموسم، حسب العديد من المراقبين.

وتمكن هداف الدوري الإنجليزي حالياً (10 أهداف) من إسعاد جماهير أرسنال، التي تأمل أن يعيدها المدرب الإسباني الطموح أوناي إيمري إلى منصة التتويج، بعد سنوات عجاف مع مدرب الفريق السابق آرسن فينغر.

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بينما يُعاني فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد عن المشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا القادمة، يُواصل مهاجم "المدفعجية" الجديد بيير أوباميانغ استعراض بعض من أسطول سياراته الفارهة في لندن. (19.03.2018)

لطالما أثبت نجم باريس سان جيرمان داني ألفيس أن مواهبه تتجاوز بكثير ممارسة الرياضة الشعبية الأولى في العالم. الدولي البرازيلي نشر مؤخراً فيديو له يُبرز موهبة جديدة قرر الكشف عنها لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. (28.09.2018)

غير أن أجواء السعادة لدى فريق أرسنال ومشجعيه عكر صفوها تصرف غير لائق من أحد مشجعي توتنهام، الأمر الذي أعاد النقاش من جديد عن تعرض بعض اللاعبين من ذوي البشرة السمراء للعنصرية في الملاعب الأوروبية

وفي هذا الصدد، أوضح موقع صحيفة "ميرور" أن الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على سبعة أشخاص من بينهم مشجع رمى قشر الموز في أرضية الملعب تجاه مهاجم أرسنال أوباميانغ، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الأول أمام جماهير توتنهام.

وأشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه لا يُعرف إن كان تصرف المشجع بهدف عنصري أو لا. وأضاف نقلاً عن المتحدث باسم توتنهام قوله "تصرف مثل هذا غير مقبول تماماً، وسيتم منع المشجع الذي قام بذلك".

في المقابل، تساءل النجم الغابوني أوباميانغ عن السبب، الذي يدفع شخصاً ما يرمي قشور الموز على لاعب ما، إذ نشر صورة لها وهو يحتفل بتسجيل الهدف، فيما تبدو قشر الموز مُرماة على أرضية الملعب، وعلق على ذلك على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً: "لماذا يفعل المرء هذا؟".

وحظي النجم الغابوني أوباميانغ بدعم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب شخص يدعى جايك براون على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مصدوم. يجب منع (مشجع توتنهام) من مشاهدة كرة القدم مرة آخرى".

وأضاف آخر :"مقزز للغاية رمي قشرة موز تجاه أوباميانغ...جيد أنه  تم إلقاء القبض على هذا المشجع".

هذا، وكان لاعب برشلونة السابق داني ألفيس قد تعرض قبل سنوات إلى موقف مماثل، حينما كان يهم بتنفيذ ركلة ركنية في مباراة بين "البلوغرانا" وفيا ريال، فقد ألقيت على النجم البرازيلي موزة من مدرجات مشجعي فريق فيا ريال، فيما يعد تصرفا عنصريا تجاه ذوي البشرة السمراء.

وتعامل داني ألفيس مع هذه الواقعة بنوع من الطرافة، فقد تناول الدولي البرازيلي الموزة وواصل المباراة، التي انتهت بفور برشلونة على فيا ريال 3-2، بينما تم إطلاق موجة تضامن عالمية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها العديد من نجوم الرياضة وشخصيات سياسية وفنية وجمهور عادي للتنديد بـ"العنصرية" وضرورة التحلي بالروح الرياضية.

ر.م/ع.ج.م

  • Dani Allves FC Barcelona 20.04.2013 Barcelona

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    روح الدعابة رد على العنصرية

    داني ألفيس، لاعب فريق برشلونة، أكل موزة ألقيت عليه من مدرجات مشجعي فريق فيا ريال الأسباني، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية ، في المباراة التي جمعت بين فريقه والريال ضمن منافسات بطولة الدوري الأسباني، في إشارة إلى وصف أصحاب البشرة السمراء ب"القردة". وبذلك أطلق ألفيس، الذي رد على هذا القذف العنصري بروح رياضية، موجة تضامنية عبر المواقع الاجتماعية على غرار تويتر وفيسبوك.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    دعم من زملائه في فريق برشلونة

    أول من أعرب عن تضامنه مع ألفيس كان زميله في فريق برشلونة وفي المنتخب البرازيلي نيمار الذي صور نفسه وهو يأكل موزة قبل أن ينشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليتبادلها أكثر من عشرة ملايين متابع عبر أنحاء العالم.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    زميل في المعاناة أيضا

    كذلك لاعب المنتخب الإيطالي الأسمر البشرة ماريو بالوتيلي، والذي كان عايش ولأكثر من مرة مواقف عنصرية مماثلة في الملاعب الإيطالية، أكد تضامنه مع ألفيس من خلال هذه الصورة.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن من أنجلترا أيضا

    على الرغم من الهزيمة المرة التي مني بها فريقهما ليفربول، فلم يتأخر كل من فيليبه كوتينهو ولويس سواريز عن التعبير عن تضامنهما مع ألفيس وأكل موزة ضد العنصرية.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن برازيلي - أرجنتيني

    الموجة التضامنية مع ألفيس خلقت أيضا تضامنا بين الجنسيات، ففي هذه الصورة اختار كل من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو آغويرو أن يقضم الموزة مع لاعبة المنتخب البرازيلي الشهيرة مارتا فييرا دا سيلفا.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن بموز من نوع آخر

    كذلك فريق هيلنسينكي الفنلندي لكرة القدم عبر عن تضامنه مع ألفيس. لكن يبدو أن الموز من الثمار التي يصعب الحصول عليها في العاصمة الفنلندية.

  • Matteo Renzi & Cesare Prandelli Solidarität mit Dani Alves

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    إيطاليا: زعيما الحكومة والمنتخب يأكلان الموز

    وفي إيطاليا أعرب كل من رئيس الحكومة ماتيو رينتسي ومدرب المنتخب الإيطالي تشيزاريه براندلي عن تضامنهما مع ألفيس من خلال هذه الصورة المشتركة والتي تظهرهما وهما بصدد أكل الموز.

    الكاتب: اندرياس ستن زيمونس- شمس العياري


مختارات

أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

ما كان لأحد أن يتوقع الموجة التضامنية التي أطلقها اللاعب الأسمر ألفيس والذي تعرض لحركة عنصرية عبر إلقاء موزة عليه. وبدلا من أن يحتج، اختار أن يأكل الموزة. مشاهير الرياضة والسياسة قلدوا الحركة للتعبير عن رفضهم للعنصرية. (30.04.2014)  

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