 رموز "إن إف تي": سوق الفن الرقمي | واحة الثقافة | DW | 15.04.2023

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واحة الثقافة

رموز "إن إف تي": سوق الفن الرقمي

بيع عمل فني رقمي للفنان بيبل بـ 69 مليون دولار في أحد المزادات الكبرى. رموز "إن إف تي" أي الرموز غير القابلة للاستبدال تحدث طفرة في سوق الأعمال الفنية. فما دور الفن الرقمي في وقتنا الحالي؟

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