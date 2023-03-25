رموز "إن إف تي": سوق الفن الرقمي

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بيع عمل فني رقمي للفنان بيبل بـ 69 مليون دولار في أحد المزادات الكبرى. رموز "إن إف تي" أي الرموز غير القابلة للاستبدال تحدث طفرة في سوق الأعمال الفنية. فما دور الفن الرقمي في وقتنا الحالي؟
بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.
من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟
استطاع الإسبان أن يتصدروا استخدام العملات الرقمية المشفرة لتتحول إسبانيا إلى مركز لما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل"وهي تكنولوجيا خاصة بتطوير معظم العملات المشفرة والافتراضية. والآن اقتحمت سلسلة متاجر شهيرة.
يرى خبراء أن البيروقراطية تهدد بتقويض طموحات ألمانيا خاصة مع مساعي الحكومة لتسريع الرقمنة إذ لا تزال قطاعات حيوية في البلاد، من الهجرة وحتى التحول في مجال الطاقة، تعتمد على بيروقراطية ركيزتها المعاملات الورقية.
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