 رمضان في سوريا بعد الزلزال | DW الأخبار | DW | 05.04.2023

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DW الأخبار

رمضان في سوريا بعد الزلزال

خيم الزلزال على أجواء شهر رمضان في شمال غرب سوريا التي تشهد في الأصل سلسلة أزمات، مما زاد من أعباء الأسر النازحة، حيث باتت الاحتياجات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى

المزيد من المركز الإعلامي

يعاني الناجون من الزلزال في سوريا من آثار نفسية كبيرة جراء فقدانهم احبائهم في الكارثة، لكن هؤلاء لا يتلقون علاجا نفسياً.

مشاكل نفسية لضحايا الزلزال 03.03.2023

بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك.

متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة 13.02.2023

تسببت الزلازل أيضًا في دمار في الأجزاء الشمالية من سوريا، حيث تتواصل مجهودات رجال الإنقاذ بحثا عن ناجين.

سوريا: ارتفاع ضحايا الزلزال وتواصل البحث عن ناجين 07.02.2023

نتيجة للزلزال المدمر تجددت حملات الكراهية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في تركيا لتزيد من أثر الكارثة عليهم.

تضامن سوريين وأتراك لحماية اللاجئين السوريين من آثار الزلزال والكراهية ضدهم في تركيا 16.02.2023

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07/02/2023 IDLIB, SYRIA - FEBRUARY 07: (EDITORS NOTE: Image depicts death) A man carries the dead body of a child who died under the rubble in the earthquake in Idlib, Syria after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hits Turkiye's Kahramanmaras, on February 07, 2023. As a result of the earthquake, at least 1602 people lost their lives in different parts of Syria, more than 3,649 people were injured. Search and rescue efforts continue in Atarib, Dana and Haram towns of Idlib province, which were affected by earthquakes. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Muhammed Said / Anadolu Agency

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