رمضان في سوريا بعد الزلزال

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خيم الزلزال على أجواء شهر رمضان في شمال غرب سوريا التي تشهد في الأصل سلسلة أزمات، مما زاد من أعباء الأسر النازحة، حيث باتت الاحتياجات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى
يحل شهر رمضان هذا العام على السوريين في ظروف شديدة القسوة اجتمعت فيها الحرب الأهلية بكارثة الزلزال، في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً.
قال سكان شمال سوريا إن تأخر وصول المساعدات الطارئة بعد الزلزال أدى إلى تفاقم الأزمة وسقوط المزيد من الضحايا مع تحميل الأمم المتحدة مسؤولية ذلك على وجه الخصوص. وقد دعت لجنة أممية إلى التحقيق في الأمر، فما فرص نجاح ذلك؟
قبل شهر ضرب زلزال قوي أجزاء من تركيا وسوريا. وللكارثة الطبيعية أيضًا تداعيات سياسية واجتماعية هائلة داخل المجتمعين التركي والسوري، نقدم ما يلي لآخر بيانات الخسائر والأضرار الذي خلفتها الكارثة على السكان.
بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟
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