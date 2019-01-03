رمز ماكدونالد يثير غضب مسيحيي حيفا بإسرائيل

أثار عمل فني في مدينة حيفا الإسرائيلية احتجاجات كبيرة إذ يُصور شخصية دونالد ماكدونالد معلقاً على الصليب. وطالب مجلس رؤساء الكنائس ومنظمات يهودية بلدية المدينة بإزالة معروضات مسيئة للمسيح في متحف المدينة

في الوقت ذاته أكد بيان المجلس على الصادر الجمعة على احترامه لحرية التعبير، وعلى "فهمنا بأن المعرض المذكور يهدف إلى نقد المجتمع الاستهلاكي، ونحن مع مثل هذا النقد، إلا أن الاستخدام المسيء لأعظم حقائق ديانتنا المسيحية التي تعرض لها المعرض المذكور هو أمر خاطئ وغير مقبول ويمس مشاعر الكثيرين من مسيحيين وغير مسيحيين".

وأثار هذا العمل الفني للفنلندي ياني لاينون الذي يحمل اسم "ماك يسوع" ويصور رمز سلسلة مطاعم ماكدونالدز مصلوباً بدلاً عن يسوع المسيح، احتجاجات المسيحيين في المدينة، ما أدى إلى جرح ثلاثة من رجال الشرطة كما أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

إذ تظاهر مئات المسيحيين وحاولوا اقتحام المتحف من أجل إزالة هذا العمل الفني. كما ألقت الشرطة القبض على رجل في الـ32 من العمر بعد أن تم إلقاء مواد حارقة على المتحف ليلاً. وبحسب وكالة "كي أن أي" الألمانية فقد طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بإزالة العمل "المسيء لمشاعر المسيحيين".

وإلى جانب عمل لاينون الفني فقد أُثيرت انتقادات أخرى لأعمال فنية أخرى تصور المسيح ووالدته مريم العذراء كدميتي باربي وكين، ما دفع بطريركية الروم الأرثوذكس إلى مطالبة بدلية حيفا بالاعتذار لتمويل مثل هذا المعرض.

من جانبها ردت إدارة المتحف بأن "الجدل حول الفن بكل ما يحتويه يجب ألا يتحول إلى عنف ويجب أن تكون على قدر كبير من الاحترام حتى في المواقف الحساسة جداً"، موضحاً أنه قد وضع تحذيرات لزائري المعرض من الطبيعة الجارحة المحتملة للمعرض.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى فبراير/ شباط المقبل، إلى تجسيد الاستخدام الساخر لموز دينية على يد الشركات التجارية العملاقة.

ع.غ/ ع.ج.م