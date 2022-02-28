ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة

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بعد إغلاق دام أشهراً بسبب الجائحة المغرب يعيد فتح أبوابه أمام السياح ورياضة ركوب الامواج في أغادير عادت لتدب بها الحياة
تسلط زيارة الرئيس الإسرائيلي التاريخية إلى دولة الإمارات الضوء على ازدهار العلاقات الثنائية. كما تشير التوقعات إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مواجهة إيران خصوصا أنها تزامنت مع استهداف الحوثيين للإمارات.
افتتح عدد من عشاق الألعاب والرياضات المائية ناديا لتعليم ركوب الأمواج بمدينة طرفاية جنوب المغرب، لدعم الشباب خاصة وأنه يتم التركز على تعليم الأطفال. لكن ركوب الأمواج في هذا النادي ليس رياضة فقط وإنما أكثر من ذلك.
تخوض المنتخبات العربية منافسات قوية في إطار سعيها نحو اللقب القاري الكبير الذي تنطلق منافساته يوم الأحد المقبل في الكاميرون، وسط مخاوف من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا "اوميكرون".
في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس، وجهت دول عربية مجموعة من النصائح والتوصيات للمواطنين بشأن الاحتفال بعيد الأضحى. هذه بعض تلك النصائح للاحتفال بالعيد من دون الإصابة بعدوى الفيروس!
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