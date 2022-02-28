ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة

أمم افريقيا.. منافسة شرسة بين المنتخبات العربية على اللقب القاري

تخوض المنتخبات العربية منافسات قوية في إطار سعيها نحو اللقب القاري الكبير الذي تنطلق منافساته يوم الأحد المقبل في الكاميرون، وسط مخاوف من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا "اوميكرون".