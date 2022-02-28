 ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة | DW الأخبار | DW | 01.03.2022

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DW الأخبار

ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة

بعد إغلاق دام أشهراً بسبب الجائحة المغرب يعيد فتح أبوابه أمام السياح ورياضة ركوب الامواج في أغادير عادت لتدب بها الحياة

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بعد إغلاق دام أشهراً بسبب الجائحة المغرب يعيد فتح أبوابه أمام السياح ورياضة ركوب الامواج في أغادير عادت لتدب بها الحياة

ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة 28.02.2022

موجات اللاجئين تتدفق على بولندا بسبب الحرب في أوكرانيا ومخاوف من استمرار الحرب وزيادة معاناة اللاجئين.

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تُعد تركيا أكبر مستوردي القمح الروسي، والآن يخشى الكثير من الاتراك ارتفاع أسعار الأغذية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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فر أكثر من نصف مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. العديد منهم توجهوا أيضا إلى دول أوروبا كألمانيا.

برلين تستقبل لاجئين فروا من مدن أوكرانية 28.02.2022

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ألمانيا تؤكد الالتزام التاريخي بأمن إسرائيل وتبرر موقفها الرافض لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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رسام روسي يسكن في ماكاو الصينية يرسم لوحات تسخر من بوتين ورفاقه. الصين تتخذ موقفا براغماتيا من الحرب في أوكرانيا.

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