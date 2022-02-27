 ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة | DW الأخبار | DW | 28.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة

بعد إغلاق دام أشهراً بسبب الجائحة المغرب يعيد فتح أبوابه أمام السياح ورياضة ركوب الامواج في أغادير عادت لتدب بها الحياة

مشاهدة الفيديو 02:27

المزيد من المركز الإعلامي

الأندية الألمانية لكرة القدم والمشجعون يتضامنون مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ملاعب كرة القدم الألمانية تتضامن مع أوكرانيا وتدين الغزو الروسي 27.02.2022

الغزو الروسي على أوكرانيا مستمر. روسيا تقول إنها تستهدف مواقع عسكرية، لكن بعض صورايخها سقط في مناطق مدنية.

الحرب مستمرة في أوكرانيا بعد ليلة قصف عنيفة 27.02.2022

استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية

استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية 26.02.2022

الحرب مستمرة في أوكرانيا في يومها الثالث. وزيلينسكي يطالب أوروبا بضم بلده للاتحاد الاوروبي.

الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي 26.02.2022

المزيد DW الأخبار

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي سويفت.

الغرب يقرر عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت 28.02.2022

العقوبات الاقتصادية ضد روسيا قد تؤدي إلى شلل الاقتصاد الروسي لسنوات قادمة.

البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا 28.02.2022

وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة القصف الروسي ضد أوكرانيا وموسكو تنفي استهداف المدنيين

خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا 28.02.2022

مساعدات على قدم وساق في بولندا لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

رحلة شاقة للاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بولندا 27.02.2022

اقرأ أيضا

إسرائيل والإمارات.. من العداوة الشكلية إلى بناء التحالفات

إسرائيل والإمارات.. من العداوة الشكلية إلى بناء التحالفات 01.02.2022

تسلط زيارة الرئيس الإسرائيلي التاريخية إلى دولة الإمارات الضوء على ازدهار العلاقات الثنائية. كما تشير التوقعات إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مواجهة إيران خصوصا أنها تزامنت مع استهداف الحوثيين للإمارات.

Students warm up during a free surfing lesson in Tarfaya, Morocco, April 14, 2021. REUTERS/Imane Djamil SEARCH DJAMIL SURFERS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAY

تحقيق مصور: ركوب الأمواج في المغرب ليس رياضة فقط! 31.05.2021

افتتح عدد من عشاق الألعاب والرياضات المائية ناديا لتعليم ركوب الأمواج بمدينة طرفاية جنوب المغرب، لدعم الشباب خاصة وأنه يتم التركز على تعليم الأطفال. لكن ركوب الأمواج في هذا النادي ليس رياضة فقط وإنما أكثر من ذلك.

211211 -- YAOUNDE, Dec. 11, 2021 -- Photo taken on Dec. 9, 2021 shows Mola, the official mascot of Africa Cup of Nations, during a nationwide tour in Yaounde, Cameroon. The mascotfor the 2021 Africa Cup of Nations is set to go on tour in several cities across the country as the build up to the competition heightens. Photo by /Xinhua SPCAMEROON-YAOUNDE-AFCON-MASCOT-TOUR Kepseu PUBLICATIONxNOTxINxCHN

أمم افريقيا.. منافسة شرسة بين المنتخبات العربية على اللقب القاري 07.01.2022

تخوض المنتخبات العربية منافسات قوية في إطار سعيها نحو اللقب القاري الكبير الذي تنطلق منافساته يوم الأحد المقبل في الكاميرون، وسط مخاوف من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا "اوميكرون".

RABAT, MOROCCO - AUGUST 19: A man carries a goat at a livestock market ahead of Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) in Al-Nahda town of Rabat, Morocco on August 19, 2018. Jalal Morchidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

في ظل كورونا.. إجراءات ونصائح للاحتفال بعيد أضحى صحي وسعيد! 20.07.2021

في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس، وجهت دول عربية مجموعة من النصائح والتوصيات للمواطنين بشأن الاحتفال بعيد الأضحى. هذه بعض تلك النصائح للاحتفال بالعيد من دون الإصابة بعدوى الفيروس!