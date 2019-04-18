ركلات الترجيح تقود تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي

صعد فريق تشيلسي الانجليزي للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس (09 مايو/ أيار 2019) في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الانجليزي.

وسيواجه تشيلسي في المباراة النهائية فريقا إنجليزيا آخر وهو أرسنال الذي أقصى في مباراة نصف النهائي الأخرى فريق فالينسيا الإسباني.

وضرب تشيلسي موعدا في المباراة النهائية التي ستجرى بالعاصمة الأذربيجانية باكو في 29 أيار/مايو الجاري مع أرسنال الانجليزي، الذي اجتاز عقبة فالينسا الإسباني في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى. وبذلك، فرضت الكرة الانجليزية هيمنتها على الكرة الأوروبية بعدما ضمنت فوز اثنين من ممثليها ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وذلك عقب تأهل ليفربول وتوتنهام الانجليزيين لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

هـ.د (د ب أ)