ركلات الترجيح تطيح بمصر وتصعد بالسنغال لمونديال قطر 2022

حجز المنتخب السنغالي لكرة القدم ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 / 1 بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء (29 مارس/ آذار 2022) في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي، فيما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار ما تبقى من الوقت الأصلي ليخوضا وقتا إضافيا بعد تعادلهما 1 / 1 في مجموع المباراتين، ولكن الوقت الإضافي انتهى أيضا بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب السنغالي كل من إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي الركلة الأولى (التي ارتدت من العارضة) وساليو سيسيه الركلة الثانية (التي تصدى لها حارس المرمى محمد الشناوي). وسجل للمنتخب المصري عمرو السولية، فيما أهدر كل من محمد صلاح الركلة الأولى (التي أطاح بها خارج الملعب) وأحمد سيد (زيزو) الركلة الثانية (التي سددها خارج المرمى) ومصطفى محمد الركلة الرابعة (التي تصدى لها حارس المرمى إدوارد ميندي).

وكان منتخب مصر قد خسر الشهر الماضي بركلات الترجيح أيضا أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

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وأمست غانا أول دولة أفريقية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد تعادلها 1-1 مع نيجيريا في أبوجا في إياب الدور الحاسم من التصفيات القارية اليوم الثلاثاء أيضا.

وجاء تأهل غانا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 2006 و2010 و2014 بفضل هدف توماس بارتي وقاعدة الهدف خارج الأرض، وذلك بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب في كوماسي يوم الجمعة الماضي.

وأطلق بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي تسديدة أرضية متوسطة القوة من عند حدود منطقة الجزاء مرت أسفل ذراع فرنسيس أوزوهو حارس نيجيريا وسكنت شباكه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك وليام تروست إيكونج التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 إثر عرقلة دينيس أودي لأديمولا لوكمان داخل المنطقة. وسدد إيكونج الكرة في الزاوية العليا للمرمى لكن نيجيريا لم تنجح في تسجيل هدف الفوز.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)