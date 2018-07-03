ركلات الترجيح تبتسم لإنجلترا أمام كولومبيا وتنقلها لربع النهائي

حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الكولومبي 4 3/ بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء (الثالث من تموز/ يوليو 2018) على ملعب أتكريت أرينا في موسكو في آخر مباريات دور الستة عشر.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد ستة أهداف ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4/3. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها إنجلترا من خلال ركلات الجزاء الترجيحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

هدف التعادل وفرحة لاعبي كولومبيا.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية بصعود إنجلترا لتنضم إلى أوروغواي والبرازيل وفرنسا والسويد وبلجيكا وروسيا وكرواتيا. ويلتقي منتخب إنجلترا في دور الثمانية يوم السبت المقبل مع المنتخب السويدي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على سويسرا بهدف دون رد.

وعبر منتخب إنجلترا لدور الثمانية للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الأولى منذ نسخة 2006 حيث خرج من دور الستة عشر في مونديال 2010 ومن دور المجموعات في مونديال 2014. وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة أيضا. ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال للمرة الخامسة عشر وكان أبرز إنجاز سابق للفريق الفوز باللقب في نسخة 1966. أما منتخب كولومبيا فيشارك في كأس العالم للمرة السادسة وكان أبرز إنجاز للفريق الوصول لدور الثمانية في النسخة الماضية للمونديال التي جرت في البرازيل عام 2014.

والتقى الفريقان في خمس مواجهات سابقة حيث فازت إنجلترا ثلاث مرات وتعادلا مرتين. وافتقد منتخب كولومبيا لجهود نجمه خاميس رودريغيز نجم بايرن ميونخ بعد تعرضه للإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام السنغال.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)



