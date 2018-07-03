 ركلات الترجيح تبتسم لإنجلترا أمام كولومبيا وتنقلها لربع النهائي | عالم الرياضة | DW | 03.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ركلات الترجيح تبتسم لإنجلترا أمام كولومبيا وتنقلها لربع النهائي

كسر المنتخب الإنجليزي النحس الذي كان يلازمه في نهائيات كأس العالم وفاز على كولومبيا بركلات الجزاء الترجيحية. واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية بصعود إنجلترا، التي ستقابل السويد السبت المقبل في ربع النهائي.

Fußball WM 2018 Kolumbien vs England (Getty Images/Dan Mullan)

حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الكولومبي 4 3/ بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء (الثالث من تموز/ يوليو 2018) على ملعب  أتكريت أرينا في موسكو في آخر مباريات دور الستة عشر.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد ستة أهداف ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4/3. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها إنجلترا من خلال ركلات الجزاء الترجيحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. 

Fußball WM 2018 Kolumbien vs England (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

هدف التعادل وفرحة لاعبي كولومبيا.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية بصعود إنجلترا لتنضم إلى أوروغواي والبرازيل وفرنسا والسويد وبلجيكا وروسيا وكرواتيا. ويلتقي منتخب إنجلترا في دور الثمانية يوم السبت المقبل مع المنتخب السويدي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على سويسرا بهدف دون رد.

مختارات

بعد مباراة مثيرة كاد اليابانيون أن يحققوا فيها مفاجأة كبيرة، تأهل المنتخب البلجيكي للدور ربع النهائي بمونديال روسيا. بلجيكا، التي ستقابل البرازيل في ربع النهائي، قلبت الطاولة على اليابان بعد أن كانت متخلفة عنها بهدفين. (02.07.2018)

رغم اخفاق المانشافت في مونديال روسيا 2018، سيستمر المدير الفني يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني. رحلة تحدٍّ جديدة يخوضها لوف في أفق بطولة أمم أوروبا ومونديال 2022. (03.07.2018)

وعبر منتخب إنجلترا لدور الثمانية للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الأولى منذ نسخة 2006 حيث خرج من دور الستة عشر في مونديال 2010 ومن دور المجموعات في مونديال 2014. وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة أيضا. ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال للمرة الخامسة عشر وكان أبرز إنجاز سابق للفريق الفوز باللقب في نسخة 1966. أما منتخب كولومبيا فيشارك في كأس العالم للمرة السادسة وكان أبرز إنجاز للفريق الوصول لدور الثمانية في النسخة الماضية للمونديال التي جرت في البرازيل عام 2014.

والتقى الفريقان في خمس مواجهات سابقة حيث فازت إنجلترا ثلاث مرات وتعادلا مرتين. وافتقد منتخب كولومبيا لجهود نجمه خاميس رودريغيز نجم بايرن ميونخ بعد  تعرضه للإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال المباراة الأخيرة بدور  المجموعات أمام السنغال. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
 

  • WORLD CUP 1982 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    هدف لاغ بقرار أميري في مونديال 1982

    خلال مباراة فرنسا والكويت، سجل لاعب فرنسي هدفاً بعد تلقيه تمريرة أثناء انطلاق صافرة من المدرجات، فاعتقد لاعبو منتخب الكويت أنها من حكم المباراة وتوقفوا عن اللعب. رغم ذلك، احتسب الحكم الهدف، فاحتج رئيس اتحاد الكرة الكويتي الشيخ فهد الصباح على ذلك، ونزل إلى أرض الملعب وهدد بسحب منتخب بلاده إذا لم يلغى الهدف. وبعد دقائق من التوقف تم إلغاء الهدف، واستكملت المباراة لتنتهي بفوز فرنسا 4-1 على الكويت.

  • Bobby Moore WM Finale gegen Deutschland 1966 (Getty Images)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    قائد المنتخب الإنجليزي لص؟

    خلال مونديال 1970 لم يفارق وصف "اللص" قائد الفريق الإنجليزي بوبي مور، فخلال المباراة التحضيرية لكأس العالم مع كولومبيا ألقي القبض عليه بتهمة سرقة سوار ذهبي من إحدى المحلات الكولومبية، وهي تهمة أنكرها تماماً. ورغم إطلاق سراحه بعد عدة ضغوطات، رافقته تلك التهمة خلال المونديال، وتحدثت الصحف عن مؤامرة ضد المنتخب الإنجليزي بطل العالم للدورة السابقة في 1966. في الصورة بوبي مور يقبل كأس سنة 1966.

  • Graffiti Brasilien WM 2014 Kritisch (C.Simon/AFP/GettyImages)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    المنتخب الهندي لم يأت للمونديال بسبب الأحذية؟

    في مونديال عام 1950 كان من المفترض أن يشارك المنخب الهندي في المنافسات التي أقيمت في البرازيل، غير أنهم لم يحضروا أساساً. وظل شائعاً لسنوات أن السبب يعود لرفضهم اللعب بالأحذية الرياضية وأنهم يفضلون اللعب وهم حفاة. غير أن صحيفة "دي تسايت" الألمانية نشرت بحثاً يعود لسنة 2010 يفيد بأن السبب كان فقط أن المنتخب الهندي لم يكن يعرف قيمة كأس العالم واعتبروه تظاهرة غير ذي قيمة، فلم يشاركوا!

  • Fußball-WM '74 Niederlande - Argentinien 4:0 Johann Cruyff (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    نجم منتخب هولندا بقميص مختلف عن باقي زملائه

    عُرف عن نجم المنتخب الهولندي يوهان كرويف ولاؤه لشركة "بوما" للمستلزمات الرياضية. لذلك رفض في مونديال 1974 أن يرتدي قميصاً من صنع شركة "أديداس"، واشترط على إدارة المنتخب الهولندي تصميم قميص خاص له لا يحمل "الأشرطة الثلاثة" على أكمامه، وهو ما رضخ له الهولنديون. وبالفعل خاض جميع لاعبي المنتخب الهولندي المباراة النهائية مرتدين قمصان "أديداس" باستثناء كرويف.

  • Fußball WM 1986 Viertelfinale in Mexiko - Argentinien Diego Maradona (pictures-alliance/dpa/empics)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    "يد الرب" في مونديال 1986

    تعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في مونديال 1986 من المباريات التاريخية التي لا ينساها الكثيرون. فهي المباراة التي سجل فيها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفاً استخدم فيه يده واحتسبه الحكم كهدف صحيح رغم احتجاج المنتخب الإنجليزي، وعندما سئل مارادونا عن ذلك الهدف أجاب إنها "لم تكن يدي وإنما يد الرب".

  • Josip Simunic Fussball Kroatien-Island 19.11.13 (picture alliance/CITYPRESS 24)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    بطاقتان صفراوتان وظل في المباراة

    اللاعب الكرواتي جوزيب سيمونيتش هو أول لاعب في تاريخ المونديال يتلقى ثلاث بطاقات صفراء قبل طرده، فقد نسي الحكم الإنجليزي غراهام بول طرد المدافع الكرواتي رغم أن الأخير نال إنذارين خلال مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا في مونديال 2006 في ألمانيا. ولم يطرد سيمونيتش من المباراة إلا بعد أن تلقى البطاقة الثالثة.

  • Fussball Die Brüder Boateng (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    الأخوين بواتينغ صدفة لا تتكرر

    شهد مونديال 2010 في جنوب إفريقيا حدثاً طريفاً، إذ لعب مدافع المنتخب الألماني جيروم بواتينغ أمام أخيه كيفين برينس بواتينغ، الذي مثل منتخب غانا. ومن الصدف أن تقابل الأخوان خلال الدور الأول وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بهدف دون مقابل. يشار إلى أن جيروم وكيفن برينس بواتينغ من أصول غانية وولدا في ألمانيا. لكن جيروم اختار اللعب لألمانيا في حين قرر كيفن اللعب لغانا.

  • Fifa WM Italien Uruguay Chiellini Bissspuren Suarez (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    العضاض!

    في مونديال 2014 في البرازيل عض لاعب الأوروغواي لويس سواريس اللاعب الإيطالي جورجيو كليني في كتفه، وقد كلفت تلك العضة سواريس الكثير، إذ تمت معاقبته من الفيفا بالإيقاف أربعة أشهر، كما حرم خلالها من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في تسع مباريات مع منتخب الأورغواي. ريم جريس/ ي.أ


مختارات

بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

يعج تاريخ المونديال بالعديد من الطرائف، منها ما هو راسخ في ذاكرة عشاق كرة القدم ومنها ما أصبح تاريخاً بعيداً لا يذكره الكثيرون. في هذه الجولة نستحضر أبرز طرائف أكبر حدث كروي عالمي عبر التاريخ. (30.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball WM 2018 Schweden vs Schweiz

السويد تغتال حلم سويسرا وتتأهل لربع نهائي مونديال روسيا 03.07.2018

تأهل منتخب السويد إلى دور الثمانية لمونديال روسيا بفوزه على نظيره السويسري. وبهذا الفوز وضعت السويد حداً للحلم السويسري في المضي بعيداً في المونديال. وستقابل السويد في ربع النهائي الفائز من مباراة إنجلترا وكولومبيا.

Fußball WM 2018 Brasilien vs Mexiko Torjubel

البرازيل تتجاوز عقبة المكسيك وتتأهل بجدارة لربع النهائي 02.07.2018

قاد نيمار راقصي السامبا إلى تجاوز عقبة المكسيك والتأهل بجدارة إلى ربع نهائي مونديال روسيا. المنتخب البرازيلي فاز بهدفين دون رد ليلتحق بما تبقى من الفرق الكبيرة وليوجه إنذاراً إلى الجميع بأن عينه على السادسة.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Belgien vs England - Michy Batshuayi

من الفرحة ما ألم.. هدف بلجيكا "الموجع"! 29.06.2018

انتزعت بلجيكا صدارة المجموعة الثامنة في مونديال روسيا على حساب انجلترا، إثر هدفها الوحيد في مرمى "الملوك الثلاثة" هذا الهدف دخل تاريخ المونديال، والسبب طريقة الاحتفال بهدف عدنان يانوزاي من قبل زميله باتشواي.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ركلات الترجيح تبتسم لإنجلترا أمام كولومبيا وتنقلها لربع النهائي

السويد تغتال حلم سويسرا وتتأهل لربع نهائي مونديال روسيا

إيسكو يُدير ظهره لعملاق إنجلترا

لوف باق في تدريب المانشافت رغم الإخفاق في المونديال

مارادونا يُوجه مدفعيته صوب نيمار!

مونديال 2018: بلجيكا تقلب الطاولة على اليابان وتصعد لدورالثمانية