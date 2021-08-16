 رقم قياسي من الركاب على طائرة أمريكية خلال الإجلاء من كابول | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.08.2021

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منوعات

رقم قياسي من الركاب على طائرة أمريكية خلال الإجلاء من كابول

يستمر الوضع في التدهور في أفغانستان، وتعم الفوضى مطار كابول الدولي الذي بات المنفذ الوحيد لمغادرة البلاد. في واقعة تظهر حالة الإرباك الشديد تم تعبئة طائرة أمريكية فوق طاقتها بالركاب، لنقلهم إلى خارج البلاد، فكم بلغ؟

طائرة نقل أمريكية من طراز بوينغ سي-17 - صورة بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2021

طائرة نقل أمريكية من طراز بوينغ سي-17

بعد أن اجتاح  مقاتلو طالبان، العاصمة كابل وسيطرتهم على مقاليد الحكم، أخذت عمليات إجلاء دبلوماسيي ومواطني الدول الأخرى تتسارع وسط ارتباك شديد، وفوضى عمت مطار كابل، المنفذ الجوي الوحيد المفتوح نحو العالم الخارجي، والذي اقتحمه مئات الأفغان الساعيين لمغادرة البلاد.

ولإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص اضطرت الجهات المسؤولة عن الإجلاء إلى شحن الطائرات بأعداد تفوق سعتها الحقيقية بأضعاف.

مختارات

وفي هذا السياق كشفت مجلة "شتيرن" الألمانية أن طائرة نقل أمريكية حُشر على متنها 800 شخص وأقلعت إلى خارج أفغانستان، أمام النقص الحاصل في عدد الطائرات المخصصة لإكمال عمليات الإجلاء المرتبكة من البلاد. وأقعلت الطائرة قرابة الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الاثنين (16 أغسطس/ آب 2021) بتوقيت كابول في الرحلة رقم RCH871.

وبحسب المجلة الألمانية فإن الطائرة من طراز بوينغ سي-17 التي تعد من الطائرات المعتمدة لنقل المظليين في سلاح الجو الأمريكي منذ عقود. وفي إحدى المرات تمكنت طائرة من هذا الطراز من نقل 150 مظلياً.

وكشفت المجلة عن موقع "ذا درايف" الأمريكي أن تسجيلاً صوتياً لاتصال بين ربان الطائرة وأحد أبراج المراقبة، سأل فيه المراقب الجوي ربان الطائرة عن عدد ركابها، وعند سماعه إجابة ربان الطائرة، صاح المراقب الجوي بدهشة: "ماذا؟ 800 راكب؟ اللعنة!".

ع.غ/ ع.ج.م

  • Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (Stefan Menne)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    وحدة جوية للعناية المركزة

    يستعمل الجيش الألماني الآن طائرة إيرباص من نوع A400M كوحدة للعناية المركزة. وتسع هذه الطائرة لستة مرضى، كما تُستعمل أيضا لإنقاذ ضحايا المناطق المنكوبة. وتم عرض وحدة للعناية المركزة على متن الطائرة في وقت سابق بمطار برلين-تيغيل.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    ميزات خاصة

    سُلمت حوالي 19 طائرة من نوع إيرباص A400M إلى أسطول النقل الجوي 62 في بلدة فونستورف القريبة من هانوفر. وزُودت وحدات العناية المركزة على متن الطائرة بميزات طبية خاصة. ويقوم جندي (الصورة) باختبار جهاز التنفس الاصطناعي على أحد أسرة المرضى.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    نظرة شاملة

    عبر جهاز مراقبة، يستطيع الجندي معاينة الوضع الصحي للمريض. ويضمن النقل الجوي الأكثر تقدماً في العالم إخلاء سريعاً ورعاية طبية للمصابين.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    طبيب في الجو

    الطبيب أكسل هوبنر (الصورة)، يقف بجانب وحدة للعانية المركزة على متن طائرة إيرباص A400M. وإلى جانب استخدامها كمستشفى جوي، يمكنها أن تلعب دورا مهما في عمليات الإجلاء الطبي.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    إنقاذ سريع للأرواح

    على متن الطائرة، تتواجد ستة أسرة من أجل علاج المرضى خلال عملية الإجلاء. ولإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، تم تركيب وحدات نقل ومعدات خاصة في الجزء الخاص بنقل البضائع داخل الطائرة.

  • Airbus A310 MEDEVAC in Berlin (Reuters)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    دعم طبي

    يمكن لطائرة إيرباص A310 الخاصة بسلاح الجو أيضاً إخلاء الجرحى من مناطق الأزمات، بالاعتماد على وحدة خاصة للعناية المُركزة الموجودة على متنها. وتُوفر الطائرة ست وحدات نقل للمرضى، كما تقطع أيضا مسافات طويلة.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    أعطال وانتقادات

    نالت طائرة إيرباص من نوع A400M في السنوات الأخيرة نصيباً وافراً من الانتقادات، بسبب العديد من الأعطال. وطلب الجيش الألماني من الشركة المُصنعة تزويده بـ 53 طائرة، بيد أن مشاكل سياسية ومالية، فضلا عن أسباب أخرى تقنية أخرت عميلة التسليم. وبعد أكثر من 11 عاماً من الانتظار، تم أخيرا تسليم أول دفعات هذا النوع من الطائرات. إعداد: تيريزا سوستمان/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان