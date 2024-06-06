رقم قياسي من الأثرياء في جميع أنحاء العالم .. لهذه الأسباب!

لم يسبق للعالم أن شهد هذا العدد الكبير من الأثرياء، وفقا لتقرير الثروة العالمية. وهم الآن أكثر ثراء من أي وقت مضى، وذلك بفضل استثماراتهم في أسواق الأوراق المالية.



يقول تقرير الثروة العالمية إن صعود أسواق الأسهم في العام الماضي عزز ثروات أثرياء العالم، لينضم المزيد من الأعضاء إلى نادي أصحاب الملايين.

وقد ارتفع عدد الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار (الأفراد ذوي الثروات العالية) بنسبة 5.1 بالمئة في العام الماضي، ليصل عددهم ما يقدر بنحو 22.8 مليون شخص، وفقا لدراسة أجرتها شركة كابجيميني الاستشارية.

وهذا هو أعلى مستوى منذ البدء بنشر الدراسة السنوية الخاصة بالثروات في عام 1997. وارتفع إجمالي ثروات الأغنياء بنسبة 4.7% إلى مستوى قياسي ليصل إلى 86.8 تريليون دولار.

ويرجع ارتفاع ثرواتهم إلى ازدهار أسواق الأسهم: حيث ارتفع مؤشر ناسداك في نيويورك بنسبة 43 % في عام 2023، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 ذو القاعدة العريضة بنسبة 24 %. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 16%، ومؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 20%.

ألمانيا تحتفظ بالمركز الثالث

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الأقل من المتوسط، فقد تم تسجيل أرقام قياسية أيضًا في ألمانيا، حيث زادت ثروات الأغنياء بنسبة 2.2% إلى 6.28 تريليون دولار، بينما نما نادي أصحاب الملايين بمقدار 34000 (2.1%) ليصل إلى 1.65 مليون عضو.

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تراجعت ثروات أغنى أغنياء العالم وكذلك عدد مليونيرات العالم في عام 2022 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وقال التقرير "مع ذلك، فإن عام 2023 جلب نموا اقتصاديا وحسّن حظوظ قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس اتجاه الانخفاض".

"على الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".

وبحسب الدراسة، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة بـ 7.431 مليون شخص مليونير، متقدمة على اليابان بـ 3.777 مليون. ثم ألمانيا ثالثة 1.65 مليون، وتحتل الصين المركز الرابع بعدد يزيد قليلاً عن 1.5 مليون من الأثرياء.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)