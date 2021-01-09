رقم قياسي لوفيات كورونا في ألمانيا

أوضح معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا اليوم (الخميس 14 يناير/ كانون الثاني 2021) أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1244 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة، فضلا عن 25 ألف و164 حالة إصابة جديدة.

وخيمت حالة من الغموض في وقت مبكر صباح الخميس على أعداد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التي يسجلها معهد "روبرت كوخ" يوميا في ألمانيا.

وظهر ذلك في أن الصفحة المعروفة باسم "لوحة معلومات معهد روبرت كوخ" - وهي صفحة تعرض نظرة عامة على أعداد الإصابة بالعدوى- عرضت صباح اليوم بلوغ حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التي سجلها المعهد في غضون 24 ساعة إجمالي 1244 حالة وفاة. ولكن بعد ذلك اختفى من على الموقع لبعض الوقت بعض القيم والأعداد- ومن بينها أعداد حالات الوفاة هذه.

يذكر أن أعلى مستوى قياسي لحالات الوفاة بفيروس كورونا في ألمانيا تم بلوغه قبل ذلك في الثامن من يناير كانون الثاني الجاري، بإجمالي 1188 حالة وفاة. وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإجمالي 33 ألف و777 حالة إصابة.

وبشكل أساسي لا يزال من الصعب بعض الشيء في الوقت الحالي تحليل البيانات؛ نظرا لأن تم اكتشاف حالات إصابة بكورونا وتسجيلها وتوصيلها للمعهد بشكل متأخر في فترة أعياد رأس السنة.

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وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى مليون و978 ألفا و590 حالة إصابة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 43 ألفا و881 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا نحو مليون و620 ألفا و200 شخص.

من جهته ناشد رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني المواطنين في بلاده الاستغناء عن السفر غير الضروري في ظل الأنواع الجديدة لفيروس كورونا المستجد. وقال لوتار فيلر بالعاصمة برلين: "إذا لم تكن مضطرا لذلك لضرورة، فإنه يتوجب عليك ألا تسافر في الوقت الحالي. وأشار إلى أن جميع الحالات المعروفة مؤخرا التي ثبت إصابتها بالأنواع

المتحورة الجديدة من كورونا تم جلبها من قبل مسافرين إلى ألمانيا. وأضاف أنه لا يمكنه حتى الآن تقدير مدى تأثير هذه الأنواع المتحورة على الوضع في ألمانيا، وقال: " لكن يمكن أن تنتشر هنا أيضًا وتؤدي إلى المزيد من الحالات في وقت أقل"، لافتا إلى أن هناك احتمالية أن يسوء الوضع، وأكد أنه لهذا السبب يكون من المهم الالتزام المستمر بالتدابير

وإجراءات الوقاية.

انكماش الاقتصاد بسبب كورونا

وفي سياق آخر أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 5% في عام 2020 في ظل أزمة كورونا مقارنة بالعام الذي يسبقه. وخلفت أزمة كورونا بذلك على الاقتصاد الألماني، أكبر قوة اقتصادية بأوروبا، أثارا كبيرة، وأدخلته في واحدة من أسوأ فترات الركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وأحدثت فجوات عميقة في الميزانية الوطنية. يذكر أن إجمالي الناتج المحلي بألمانيا كان قد انكمش بنسبة 5,7 % في الأزمة الاقتصادية العالمية في عام .2009

ص.ش/أ.ف (د ب أ)