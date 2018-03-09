 رقم قياسي للصادرات الألمانية للعام الخامس على التوالي | أخبار | DW | 08.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رقم قياسي للصادرات الألمانية للعام الخامس على التوالي

تراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي مقارنة بسنة 2017، وفق بيانات حكومية رسمية، وذلك على وقع النزاعات التجارية العالمية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم تسجيل الصادرات والواردات أرقاما قياسية.

Türkei Container im Hafen von Izmir (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

 رغم النزاعات التجارية العالمية، سجلت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي رقما قياسيا جديدا للعام الخامس على التوالي، وإن كانت وتيرة نمو الصادرات قد تراجعت بشدة. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الجمعة (9 شباط،/ فبراير) فقد زادت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 3 بالمائة إلى حوالي 1,318 تريليون يورو، بعد زيادتها بنسبة 6,2 بالمائة عام 2017.

مختارات

فرضت كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى اليوم الاثنين في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية. (24.09.2018)

تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية بمقدار الربع، مقارنة بالعام الماضي. وصعدت السعودية إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر استيرادا للسلاح الألماني. غير أنه عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي أوقفت ألمانيا إصدار تراخيص للسعودية (24.10.2018)

وتضررت الصادرات الألمانية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بشكل خاص، من الظروف غير المواتية حيث تراجعت الصادرات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 4,5 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك بعد الأداء الضعيف لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويخيم القلق على قطاع الصناعة الألماني بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والخلافات التجارية الدولية وتداعيات خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه زادت واردات ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة  5,7 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي قدره   1,090 تريليون يورو، لتزيد الواردات بوتيرة أسرع من وتيرة زيادة الصادرات، وهو ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري لألمانيا خلال العام الماضي إلى 227,8 مليار يورو، بعد أن كان الفائض التجاري في عام 2017  قد وصل إلى 247,9 مليار يورو، بواقع حوالي عشرين مليار يورو.

مشاهدة الفيديو 01:17
بث مباشر الآن
01:17 دقيقة

من المستهدف في حرب ترامب التجارية؟

يذكر أن صادرات ألمانيا تزيد على وارداتها باستمرار منذ سنوات طويلة وهو ما يثير انتقادات شركائها التجاريين الآخرين وبخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب ألمانيا بضرورة زيادة وارداتها. في الوقت نفسه يتوقع اتحاد التجارة الأجنبية الألماني استمرار نمو الصادرات خلال العام الحالي.

وبينما تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي يأتي كذلك في ظل المخاوف المتنامية من تأثيرات بريكست على التجارة مع شريكتها الأساسية بريطانيا. وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو في كانون الأول/ ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.

 لكن الخبير الاقتصادي من مصرف "آي إن جي ديبا" كارستن برزسكي أشار إلى أنه "بالرغم من جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمو قطاع الصادرات في ألمانيا في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام" وأضاف "بالنظر إلى المستقبل (...) يبدو من الواضح أن المخاطر والمخاوف من خارج منطقة اليورو تشكل عامل الفوز أو الخسارة بالنسبة لقطاع الصادرات".

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump (picture-alliance/dpa/SPA)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية، هل يمكن لهذه الأعين الكذب؟!

    بالنسبة إلى الأمير السعودي قد لا تكون قمة مجموعة العشرين سهلة. فمنظمة هيومان رايتس ووتش رفعت في الأرجنتين دعوى ضد محمد بن سلمان بتهمة "المساهمة المفترضة" في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفي الحقيقة ليس هناك إلا الرئيس الأمريكي ترامب من يقف إلى جنب الأمير، فهو يشك في ذنب بن سلمان.

  • Saudi-Arabiens Kronprinz MbS und Erdogan (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    العربية السعودية وتركيا: علاقة مصالح

    اغتيال الصحفي خاشقجي على الأرض التركية يؤثر على العلاقة بين بن سلمان والرئيس التركي أردوغان. فالأتراك يريدون الكشف عن ملابسات الاغتيال ـ والسعوديون يرفضون ذلك. وحتى الدعم التركي لقطر يؤثر على هذه العلاقة. إلا أن أردوغان يحتاج إلى الاستثمارات من العربية السعودية. وقد يحصل خلال قمة مجموعة العشرين لقاء خاص بين الرجلين.

  • Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan NATO Treffen (picture-alliance/dpa/C. Licoppe)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا: علاقة معقدة

    لم يعد بالإمكان منذ مدة وصف الرئيسين بالصديقين. فهناك نقاط خلاف كثيرة تنغص العلاقات مثل مصير فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن قضية مقتل الصحفي خاشقجي، التي زادت من حدة التوتر، بسبب موقف ترامب الداعم لولي العهد السعودي، وفق أنقرة.

  • Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/J. Watson)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسط حرب تجارية

    يتبادل أكبر اقتصادين في العالم منذ شهور فرض العقوبات الجمركية والتهديدات. وقبل انعقاد قمة مجموعة العشرين لوح ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية. وتتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الملكية الفكرية. ومن المحتمل أن يعقد لقاء بين رئيسسي البلدين، لكنه قد لا يقود إلى حلحلة الأزمة.

  • Donald Trump und Wladimir Putin (Getty Images/B. Smialowski)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة ألأمريكية وروسيا أزمة متزايدة

    ترامب وبوتين سبق أن عايشا أوقاتا أفضل. وحتى لو أن ترامب يبذل الجهد من أجل علاقة جيدة مع بوتين، إلا أن الدعابات الأولى قد ولَت. فأزمة أوكرانيا والحرب في سوريا وكذلك اتهامات التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الأمريكية تؤثر كثيرا على العلاقة. وكان ترامب قد أعلن قبيل انطلاق القمة لـ "الواشنطن بوست" إنه "قد لا يجتمع" ببوتين بسبب الأزمة الأوكرانية.

  • Frankreich Macron und Trudeau sind Freunde (Reuters/C. Platiau)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وكندا: علاقة ودية

    بعد اللقاء الأول للرجلين بات واضحا أنه قد تحل علاقة صداقة بين رئيس فرنسا ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ترودو. وكلا الرجلين يجتهدان لعرض علاقتهما الجيدة أمام الملأ، ويؤكدان باستمرار قناعاتهما المشتركة مثلا فيما يرتبط باتفاقية التجارة.

  • Kanada G7 Gipfel in Charlevoix Macron und Merkel (picture-alliance/empics/J. Tang)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وألمانيا: أوروبيان ضد القومية

    خلال إحياء ذكرى عيد شهداء الحرب في البرلمان الألماني حذر ماكرون مؤخرا من سقوط العالم في "القومية بدون ذاكرة وفي التطرف بدون قيم". وبالنسبة إليه تكون أوروبا موحدة الجواب على "انقسام العالم"، وهنا يجد المستشارة الألمانية ميركل بجنبه. فالاثنان يحاولان إظهار التضامن وتبني سياسة مشتركة من أجل أوروبا موحدة.

  • Japan Tokyo - Donald Tusk, Shinzo Abe und Jean-Claude Juncker (Reuters/K. Sasahara)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الاتحاد الأوروبي واليابان: صداقة أوروبية يابانية

    في الصيف وقع رئيس وزراء اليابان، آبي ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، توسك على أكبر ميثاق تجاري أبرمه الاتحاد الأوروبي. فاتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تصدر رمزية لصالح العولمة وتعارض الإجراءات الحمائية كما ينهجها ترامب. وفي الأرجنتين قد يتضامن اليابان والاتحاد الأوروبي. راهل كلاين/ م.أ.م


مختارات

قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

لقاء أقوى السياسيين في العالم قد يكون هذه السنة أكثر إثارة. فقمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس تنعقد في ظروف استثنائية يمر منها العالم، بما في ذلك الحرب التجارية وتفاقم الأزمة الأوكرانية إلى غير ذلك من الملفات الساخنة. (28.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

من المستهدف في حرب ترامب التجارية؟  

مواضيع ذات صلة

München Internationale Handwerksmesse IHM Merkel

تحذيرات من حرب تجارية .. وميركل تطالب باستثناء أوروبا من رسوم الصلب 09.03.2018

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار الرئيس الأمريكي فرض ضرائب على واردات الصلب، طالبت المستشارة الألمانية باستثناء أوروبا، وذلك لـ"نزع فتيل" حرب تجارية. هذا في وقت صدرت تحذيرات من تصاعد حمى الإجراءات الحمائية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  