رقم قياسي للتطعيم في ألمانيا .. 656 ألف جرعة في يوم واحد

أفادت الإحصائيات اليومية الصادرة عن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات اليوم الخميس (الثامن من أبريل/ نيسان 2021) بأن عدد الجرعات المضادة لكورونا التي تم إعطاؤها أمس الأربعاء حققت رقما قياسيا بعد مشاركة عيادات الأطباء في التطعيم.

وحسب المعهد فإن العدد وصل يوم أمس إلى قرابة 656 ألف جرعة بارتفاع بمقدار 290 ألف جرعة مقارنة بعددها يوم أول أمس الثلاثاء. يشار إلى أن عيادات الأطباء في أغلب الولايات الألمانية (35 ألف عيادة) بدأت أمس في الحملة إلى جانب مراكز التطعيم.

وكانت أعلى حصيلة يومية لعدد جرعات كورونا التي تم إعطاؤها قد وصل إلى 367 ألف جرعة حتى الآن، فيما جرت العادة أن تقل الحصيلة اليومية عن هذا العدد بصورة ملحوظة.

مشاهدة الفيديو 02:42 شارك ماذا بعد التطعيم في ألمانيا؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nOOj التطعيم في ألمانيا يطرح تساؤلات كثيرة على السياسة والمجتمع

ووصل إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها منذ بدء الحملة في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 16,26 مليون جرعة ليصل نسبة من تم تطعيمهم في ألمانيا بالجرعة الأولى على الأقل إلى 13,8% من إجمالي السكان أمس مقابل 13% أول أمس.

ووصلت نسبة من حصلوا على التطعيم بالكامل (الجرعتين) إلى 5,7%.

وهناك تفاوت كبير بين الولايات في نسب الملقحين، وكانت أعلى نسبة لمن حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل (16,5%) في ولاية بريمن وأقل نسبة في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن بـ12,5%.

وحصلت العيادات في أول أسبوع على 940 ألف جرعة لقاح بما يعادل حسابيا أكثر من 26 جرعة لكل عيادة، ومن المنتظر زيادة هذه الجرعة اعتبارا من السادس والعشرين من الشهر الجاري حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الجرعات المخصصة للعيادات لتصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين جرعة.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)