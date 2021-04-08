رقم قياسي للتطعيم في ألمانيا مقابل ارتفاع الإصابات والوفيات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني أن تمّ إلى حدود صباح اليوم السبت (10 أبريل/نيسان) إعطاء حوالي 17 مليون حقنة لقاح كورونا، منها 4,8 مليون تمّ استخدامها في جرعتين، أي أن أصحابها تم تطعيمهم بشكل تام.

وذكرت البيانات أن عدد الحقن التي تم استخدامها أول أمس الخميس، بلغ 719 ألفا، وهو رقم قياسي، يفوق ما تم تسجيله يوم الأربعاء، أي حوالي 669 ألف حقنة.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 15 أسبوعا.

ويقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا من ثلاثة ملايين حالة، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا 78 ألفا و295 حالة.

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وأعلن معهد روبرت كوخ صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 24 ألفا و97 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وهو رقم مرتفع عن إصابات السبت الماضي التي بلغت 18 ألفا و129.

كما سجل المعهد 246 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 120 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي. وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم السبت 6.120 حالة (4.110 حالة أمس الجمعة).

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع خلال شهري كانون ثان/يناير وشباط/فبراير، ثم شهد فترة ثبات، ثم ارتفع مجددا بقوة الآن، وهو ما يرجعه الخبراء إلى انتشار متغيرات كورونا الأكثر عدوى.

كما قال معهد بول إيرليش الألماني لسلامة اللقاحات مساء أمس الجمعة، إنه تم حتى الآن تسجيل 42 حالة يشتبه في إصابتها بجلطات دموية نادرة في ألمانيا بعد التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وتم تسجيل 42 حالة من حالات "تجلط الجيوب الأنفية الوريدية الدماغية" وهي حالات نادرة للغاية حتى 2 نيسان/أبريل. كما تم رصد عدم وجود صفائح دموية في الدم في 23 حالة. وباستثناء سبع حالات، كان المصابون من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 63 عامًا.

إ.ع/ه.د ( د ب أ، بيانات معهد روبرت كوخ)