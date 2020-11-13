رقم قياسي في انتظار مانويل نوير مع المنتخب الألماني

يخوض حارس المرمى الألماني العملاق مانويل نوير، الفائز بكأس العالم 2014، مباراته الدولية رقم 95 ليعادل الرقم المسجل باسم سيب ماير، بطل العالم في 1974، يوم غد السبت (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) عندما يواجه المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في دوري أمم أوروبا ثم سيتفوق على ماير يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه المنتخب الإسباني في نفس البطولة.

ويبدو أن ماير، الذي يبلغ من العمر 76 عاماً الآن، ليس منزعجاً بشأن خسارة رقمه القياسي، وقال لوكالة الأنباء الألمانية "حان الوقت" أن يتم تخطي هذا الرقم. وقال ماير: "حققت هذا الرقم قبل 41 عاماً. هذا يظهر أنه كان إنجازاً عظيماً لي. أهنئ مانويل نوير".

وكان بإمكان أوليفر كان أن يحطم رقم ماير قبل أكثر من عقد من الزمان ولكنه خسر المركز الأساسي لصالح ينس ليمان قبل بطولة كأس العالم 2006 واعتزل اللعب الدولي بعد البطولة برصيد 86 مباراة دولية.

وشارك ماير في الـ95 مباراة دولية خلال الفترة من 1966 إلى 1979، وفاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 1972 وكأس العالم بعدها بعامين، مع منتخب ألمانيا الغربية آنذاك. كما أنه فاز بكل ألقاب بطولات الأندية التي شارك فيها بايرن ميونخ.

بدوره، فاز نوير (34 عاماً) بكل البطولات مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله للفريق قادماً من شالكه في 2011، بما في ذلك الفوز بثلاثيتين عامي 2013 و2020. وحصل نوير على مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني في 2009، وبعدها أصبح الخيار الأول قبل كأس العالم 2010 بعدما أصيب الحارس الأساسي وقتها رينيه أدلر بكسر في الضلع.

ع.ش/خ.س (د ب أ)