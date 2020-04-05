رقم قياسي جديد؟ ـ رونالدو قد يصبح أول لاعب كرة ملياردير

بالرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وما رافقه من وقف لمباريات كرة القدم، إلا أن أموال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، ما تزال تتدفق.

فبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية التي تعنى بالمال، نقله عنها موقع "شبورت 1" الألماني، فإن لاعب كرة القدم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاماً قد يصبح خلال العام الحالي أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ

مشاهدة الفيديو 01:41 شارك كورونا: تبرعات وتضامن من نجوم الرياضة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aAOq كورونا: تبرعات ورسائل تضامن من نجوم الرياضة

عندئذ سيكون رونالدو ثالث رياضي في التاريخ، بعد لاعب الغولف تايغر وودز والملاكم فلويد مايويذر، يحقق ثروة تتجاوز المليار دولار. لكن بسبب أزمة كورونا الحالية، والتي أثرت بشكل كبير خاصة على إيطاليا، تخلى لاعبو نادي يوفنتوس عن رواتبهم من شهر مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران، موفرين بذلك على النادي نحو 108 ملايين يورو.

وبحسب ما كتب موقع "شبورت 1"، فإن رونالدو تمكن في العام الماضي وحده من تحقيق دخل يصل إلى حوالي مائة مليون يورو، بما فيها 60 مليوناً من راتبه وحوافز إضافية. كما حصل النجم البرتغالي على عدد من عقود الرعاية الكبيرة من شركات رياضية معروفة، مثل "Nike".

لكن رونالدو لم ينس اقتسام جزء من ثروته هذه مع الأقل حظاً في العالم، فقد قام في الأسابيع الماضية بالتبرع بنحو 1.6 مليون يورو لمستشفيات برتغالية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد. وحالياً يتواجد رونالدو مع عائلته في حالة عزل صحي في منزلهم في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية.

ي.أ/ ع.ج.م