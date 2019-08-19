رقم قياسي جديد ـ ربع سكان ألمانيا لهم خلفيات مهاجرة

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء أن عدد الأفراد المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا وصل هذا العام إلى مستوى قياسي جديد. وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أن عدد هذه الفئة بلغ 20.8 مليون نسمة؛ ما يعادل 25.8% من عدد السكان. وبحسب البيانات، ارتفع بذلك عدد الأشخاص المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المكتب أن 52% من هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية، بينما يشكل الأجانب نسبة 48% منهم. والشخص المنحدر من خلفيات مهاجرة هو من كان نفسه أو أحد والديه على الأقل لا يحمل الجنسية الألمانية. وبحسب بيانات المكتب، لم يولد 13.5 مليون شخص من خلفية مهاجرة في ألمانيا، بل هاجروا إليها على مدار حياتهم.

مشاهدة الفيديو 26:04 شارك صنع في ألمانيا - المدن الكبرى: نعمة أم نقمة؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3DiYD صنع في ألمانيا - المدن الكبرى: نعمة أم نقمة؟

وكانت أسباب قدوم نحو 50% منهم إلى ألمانيا عائلية، بينما قدم نحو 20% آخرين لأسباب مهنية، و15% بسبب الفرار واللجوء. وأشار المكتب إلى أن هذا الإحصاء لم يشمل أفرادا يعيشون في ملاجئ إيواء جماعية. وبحسب الإحصاء السكاني لعام 2018 ، بلغ عدد الأجانب المقيمين في مساكن خاصة نحو 9ر9 مليون أجنبي، بينما أشار السجل المركزي للأجانب إلى أن عدد الأجانب في ألمانيا بلغ العام الماضي 10.9 مليون فرد.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)