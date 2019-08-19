 رقم قياسي جديد ـ ربع سكان ألمانيا لهم خلفيات مهاجرة | أخبار | DW | 21.08.2019

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أخبار

رقم قياسي جديد ـ ربع سكان ألمانيا لهم خلفيات مهاجرة

كشفت إحصائيات حديثة عن عدد قياسي جديد للأفراد المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا، وبذلك ارتفع العدد بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

Deutschland Einkaufsstraße in Hamburg (picture-alliance/dpa)

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء أن عدد الأفراد المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا وصل هذا العام إلى مستوى قياسي جديد. وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أن عدد هذه الفئة بلغ 20.8 مليون نسمة؛ ما يعادل 25.8% من عدد السكان. وبحسب البيانات، ارتفع بذلك عدد الأشخاص المنحدرين من خلفيات مهاجرة في ألمانيا بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المكتب أن 52% من هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية، بينما يشكل الأجانب نسبة 48% منهم. والشخص المنحدر من خلفيات مهاجرة هو من كان نفسه أو أحد والديه على الأقل لا يحمل الجنسية الألمانية. وبحسب بيانات المكتب، لم يولد 13.5 مليون شخص من خلفية مهاجرة في ألمانيا، بل هاجروا إليها على مدار حياتهم.

 

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وكانت أسباب قدوم نحو 50% منهم إلى ألمانيا عائلية، بينما قدم نحو 20% آخرين لأسباب مهنية، و15% بسبب الفرار واللجوء. وأشار المكتب إلى أن هذا الإحصاء لم يشمل أفرادا يعيشون في ملاجئ إيواء جماعية. وبحسب الإحصاء السكاني لعام 2018 ، بلغ عدد الأجانب المقيمين في مساكن خاصة نحو 9ر9 مليون أجنبي، بينما أشار السجل المركزي للأجانب إلى أن عدد الأجانب في ألمانيا بلغ العام الماضي 10.9 مليون فرد.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

 

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    المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.

  • Deutschland Wuppertal Schwebebahn

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    تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.

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    أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.

  • Deutschland Schloss Oberhausen am Kaisergarten

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Mönchengladbach Altstadt

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.

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    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.

  • Augsburg

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Hitzewelle in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.

    الكاتب: زمن البدري


 

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