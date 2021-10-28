رقم قياسي جديد بالوفيات والغصاباتب كورونا في روسيا

كبرياء أوروبا على المحك ـ ألمانيا على وشك شراء لقاح سبوتنيك الروسي

تسعى ألمانيا لشراء ما لا يقل عن ثلاثين مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" رغم أن "الأوروبية للأدوية" لم تحسم بشأنه بعد. خطوة تتزامن مع توتر جيوـ إستراتيجي بين الغرب وروسيا يجعل من كل صفقة تجارية كبرى معضلة سياسية.