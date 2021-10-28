 رقم قياسي جديد بالوفيات والغصاباتب كورونا في روسيا | DW الأخبار | DW | 28.10.2021

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DW الأخبار

رقم قياسي جديد بالوفيات والغصاباتب كورونا في روسيا

روسيا تسجّل أرقاما قياسية جديدة في عدد الوفيات والإصابات. بوتين يامر بمنح الروس إجازة لمدة أسبوع. متحول دلتا ينتشر بسرعة كبيرة في روسيا والمستشفيات مليئة بالمرضى.

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