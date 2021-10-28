رقم قياسي جديد بالوفيات والغصاباتب كورونا في روسيا

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روسيا تسجّل أرقاما قياسية جديدة في عدد الوفيات والإصابات. بوتين يامر بمنح الروس إجازة لمدة أسبوع. متحول دلتا ينتشر بسرعة كبيرة في روسيا والمستشفيات مليئة بالمرضى.
زاد التفاوت في خريطة انتشار جائحة كورونا عبر العالم بين بلدان بدأت تنفس الصعداء وأخرى تواجه تفشي سلالات جديدة أشد عدوى. ففيما أعلنت ألمانيا تراجعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة، انفجر الوباء في روسيا رغم القيود الشديدة.
تسعى ألمانيا لشراء ما لا يقل عن ثلاثين مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" رغم أن "الأوروبية للأدوية" لم تحسم بشأنه بعد. خطوة تتزامن مع توتر جيوـ إستراتيجي بين الغرب وروسيا يجعل من كل صفقة تجارية كبرى معضلة سياسية.
هددت روسيا بحجب يوتيوب واتخاذ اجراءات انتقامية ضد وسائل إعلام ألمانية وذلك بعد حجب يوتيوب لقناة "آر تي" الحكومية، فيما نفت الحكومة الألمانية أي صلة لها بقرار يوتيوب، ذاكرة أن تلك التهديدات لا تحترم حرية الصحافة.
طالبت ألمانيا بمباحثات مع الصين وروسيا حول الأزمة الأفغانية، فيما يقوم وزير خارجيتها بجولة في دول جوار أفغانستان. وطغت هذه الأزمة على مناظرة تلفزيونية بين المرشحين على منصب المستشارية لخلافة أنغيلا ميركل.
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