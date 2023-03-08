رقص باليه لذوي الاحتياجات الخاصة

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أطلق استوديو للباليه في الاسكندرية مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال رقص الباليه. إلى جانب قتيات دون إعاقة يشارك في التدريبات فنيات يعانين من إعاقات. ورغم الجهد الكبير إلا أن النتائج الإيجابية تشير إلى نجاح المبادرة.
تحتفظ ألمانيا بورش عمل مخصّصة لتشغيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن اتفاقية أممية تعتبر مثل هذه الورش انتهاكا لحقوقهم، وقرار من البرلمان الأوروبي يؤكد على ذلك.
لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
سيشارك 85 ألف بالغ من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا بالتصويت لأول مرة في الانتخابات البرلمانية 2021. يأتي ذلك بعد معركة قضائية انتهت بقرار المحكمة العليا منحهم حق التصويت الذي أثار الكثيرمن الجدل.
لم تمر ساعات على إعلان العاهل الأردني عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، حتى ظهرت على السطح عشرات الأسئلة: ما هي الدول الأعضاء المتوقع انضمامها إليه؟ وهل ستكون إسرائيل أحدها؟ ومن هو العدو المستهدف من هذا الحلف؟
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