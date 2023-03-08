 رقص باليه لذوي الاحتياجات الخاصة | DW الأخبار | DW | 09.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رقص باليه لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلق استوديو للباليه في الاسكندرية مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال رقص الباليه. إلى جانب قتيات دون إعاقة يشارك في التدريبات فنيات يعانين من إعاقات. ورغم الجهد الكبير إلا أن النتائج الإيجابية تشير إلى نجاح المبادرة.

المزيد من المركز الإعلامي

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يضعون خطة من ثلاثة أجزاء لإمداد أوكرانيا بالسلاح.

الاتحاد الأوروبي يضع خطة لإمداد أوكرانيا بالذخيرة والقذائف وتوافق على ضرورة رفع الاستثمارات العسكرية في دول الاتحاد من جديد 08.03.2023

بايرن يستضيف في ميونيخ مساء اليوم منافسه باريس سان جيرمان الذي يتقدم عليه بفارق هدف.

أبطال أوروبا.. بايرن بأفضلية هدف واحد يستضيف سان جيرمان في ميونيخ 08.03.2023

رغم مخالفة النساء قانون ارتداء الحجاب في إيران، فإن الكثيرات يخاطرن باتخاذ موقف من ارتدائه.

النساء الإيرانيات يواصلن كفاحهن من أجل الحرية 08.03.2023

أوكرانيا تواصل دفاعها عن باخموت ذات الأهمية الاستراتيجية

معارك مستعرة في باخموت الأوكرانية 07.03.2023

المزيد DW الأخبار

بسبب التضخم وتراجع الجنيه القياسي أمام الدولار... ازدياد أعداد مستخدمي تطبيقات التقسيط في مصر

لمواجهة غلاء الأسعار... مصريون يلجأون لتطبيقات التقسيط الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم 09.03.2023

أكبر قصف صاروخي روسي على أوكرانيا منذ منتصف فبراير الماضي.

ضربات صاروخية روسية واسعة النطاق في أنحاء أوكرانيا 09.03.2023

احتجاجات عنيفة في تبليسي، العاصمة الجورجية، على خطط حكومية لفرض قانون العميل الأجنبي.

جورجيا.. المعارضة تدعو لتظاهرات جديدة احتجاجًا على قانون مثير للجدل 08.03.2023

التحقيقات مستمرة حول الجهة التي نفذت تفجيرات أنابيب غاز نورد ستريم 1 و 2 في سبتمبر الماضي في بحر البلطيق

تقارير حول مسؤولية مجموعة موالية لأوكرانيا عن تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم 08.03.2023

اقرأ أيضا

Employees at the Berlin Workshop for People with Disabilities, the German capital's largest, take on a variety of jobs including metalwork and woodwork. But campaigners are calling for the workshops to be phased out.

هكذا تنتهك ألمانيا اتفاقات دولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة! 20.03.2021

تحتفظ ألمانيا بورش عمل مخصّصة لتشغيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن اتفاقية أممية تعتبر مثل هذه الورش انتهاكا لحقوقهم، وقرار من البرلمان الأوروبي يؤكد على ذلك.

***Berlin 8.8.23***Syrer in Deutschland zeigen Solidarität mit den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei - Volunteers collect aid at the German-Arab Center in Berlin

كيف تفاعل السوريون في ألمانيا مع الزلزال المدمر؟ 09.02.2023

لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.

Titel: Hannah Kauschke. Beschreibung/Schlagwörter: Wahlrecht, Menschen mit Behinderungen. Fotograf: Grzegorz Szymanowski.

آلاف الشباب الذين تحت الوصاية القانونية ينتخبون لأول مرة في ألمانيا 24.09.2021

سيشارك 85 ألف بالغ من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا بالتصويت لأول مرة في الانتخابات البرلمانية 2021. يأتي ذلك بعد معركة قضائية انتهت بقرار المحكمة العليا منحهم حق التصويت الذي أثار الكثيرمن الجدل.

Iraqi President Barham Salih and Prime Minister Mustafa al-Kadhimi meet with King Abdullah II of Jordan and Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, in Baghdad, Iraq, June 27, 2021. REUTERS/Khalid al-Mousily

"ناتو شرق أوسطي".. من العدو وهل يضم إسرائيل؟ 29.06.2022

لم تمر ساعات على إعلان العاهل الأردني عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، حتى ظهرت على السطح عشرات الأسئلة: ما هي الدول الأعضاء المتوقع انضمامها إليه؟ وهل ستكون إسرائيل أحدها؟ ومن هو العدو المستهدف من هذا الحلف؟