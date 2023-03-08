رقص باليه لذوي الاحتياجات الخاصة

"ناتو شرق أوسطي".. من العدو وهل يضم إسرائيل؟

لم تمر ساعات على إعلان العاهل الأردني عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، حتى ظهرت على السطح عشرات الأسئلة: ما هي الدول الأعضاء المتوقع انضمامها إليه؟ وهل ستكون إسرائيل أحدها؟ ومن هو العدو المستهدف من هذا الحلف؟