رقصة "كيكي" تتسبب بغرامة مالية لشاب مصري

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت (28 تموز/ يوليو) إن النيابة العامة غرمت شاباً 1050 جنيهاً (59 دولاراً) بعد أن أقر بأنه رقص خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة فيما يعرف برقصة كيكي تشالينج "تحدي كيكي".
وقالت في بيان إن إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت "في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق". وأن صاحب السيارة أتى "بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر". ولم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.
وانتشرت حمى كيكي في العالم، حيث لم تقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل انتشرت بين المشاهير، والنجوم في العالم. وهي عبارة عن نشر فيديوهات رقص على أنغام أغنية "In my feelings" لمغني الراب الكندي "دريك"، حيث ينزل "المشارك في التحدي" من السيارة أثناء سيرها تاركاً الباب مفتوحاً، ويرقص على الطريق العام بجوار السيارة، بينما يقوم السائق بتصوير فيديو التحدي، ومن ثم ينشره المشارك على حسابه في الفيسبوك، أو التويتر.
وتعرضت الرقصة لانتقادات كثيرة في مصر بعد نشر عدة مقاطع فيديو لأشخاص أدوها، كما قامت بعض الدول العربية بإصدار تحذيرات بمعاقبة كل من يشارك في االتحدي، نظراً لخطورة هذا السلوك على المشارك، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفاً لقيم بعض المجتمعات وآدابها العامة.
ر.ض/ع.ج.م(رويترز)
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
أسطورة الغناء العربي .. أم كلثوم
تعد المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم أيقونة في الغناء العربي، وتعدت شهرتها مصر لتشمل أغلب البلدان الناطقة بالعربية. كما كانت تعد مثالاً للصوت الغنائي العربي. بيعت أكثر من 80 مليون أسطوانة لأم كلثوم. ورغم مرور أكثر من 40 عاماً على وفاة "كوكب الشرق" إلا أنها ما زالت حاضرة في الثقافة الموسيقية العربية وفي ذاكرة الملايين من محبيها.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
بوب مارلي .. الأب الروحي للريغي
ولد بوب مارلي في جامايكا ويعد من مؤسسي موسيقى الريغي الجامايكية، كان يكتب ويلحن ويغني بنفسه هذا النمط من الموسيقى. ورغم وفاته المبكرة سنة 1981 عن عمر ناهز 36 عاماً، إلا أنه يعد أفضل مغني الريغي على الإطلاق، ويعد ألبومه الذي صدر سنة 1984 بعنوان "أسطورة" أكثر ألبومات موسيقى الريغي مبيعاً في العالم.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
ديسباسيتو .. أسلوب "ريغيتون"
تمكن لويس فونسي ودادي يانكي من جعل بلدهم بورتوريكو مشهوراً في العالم عبر أغنيتهم "ديسباسيتو" التي حصلت على أكثر من 2.7 مليار مشاهدة في يوتيوب خلال ستة أشهر فقط. أسلوب الأغنية الذي يدعى "ريغيتون" كان قد بدأ في بورتوريكو في تسعينيات القرن الماضي، ويتضمن ألحان من الكاريبي وآلات موسيقية لاتينية وكلمات أغاني لا تعرف تابوهات. وقبل حوالي عشر سنوات بدأ هذا الطراز الموسيقي بالانتشار في العالم.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
"غانغام ستايل" .. كوريا الجنوبية
أغنية "غانغام ستايل" للمغني الكوري جنوبي "بساي" جعلت من بلده مشهوراً عالمياً، وكانت أول أغنية تتجاوز مشاهداتها حاجز المليارين في يوتيوب. وصلت عدد مشاهداتها حالياً إلى 2.9 مليار مشاهدة وتتضمن مزيجاً من موسيقى البوب والإلكترو والتيكنو مع كلمات باللغة الكورية. في الصورة "بساي" يؤدي الرقصة الشهيرة للأغنية مع مواطنه أمين عام الأمم المتحدة سابقاً بان كي مون.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
كارلوس سانتانا .. "لاتينو روك"
ولد كارلوس سانتانا في المكسيك وانتقل صغيراً إلى الولايات المتحدة، وهناك أصبح أسطورة العزف على الغيتار. نجح سانتانا في عزف مزيج سلس من أساليب غناء مختلفة، منها الموسيقى اللاتينية و"أفروبيت"، بالإضافة إلى عزف الغيتار المنفرد. اشتهر عالمياً بعد حضوره في مهرجان "وودستوك" سنة 1969. ومنذ ذلك الوقت يحيي الحفلات في مختلف أنحاء العالم.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
"بوينا فيستا سوشل كلوب" .. كوبا على الخارطة
في سنة 1996 سافر عازف الغيتار الأمريكي راي كودر إلى كوبا وهناك تعرف على موسيقى نسيها العالم منذ قيام الثورة الكوبية عام 1958. قدم كودر عدة أغان بألحان كوبية، والتي اشتهرت بدورها بسرعة في العالم وصارت أسلوباً غنائياً خاصاً أبرز سفرائها فرقة "بوينا فيستا سوشل كلوب"، التي تحيي الحفلات في أنحاء العالم.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
رافي شانكار
اشتهر الموسيقار الهندي رافي شانكار بعزفه على آلة سيتار الموسيقية ويعد أفضل موسيقار هندي معاصر. ولد شانكار في سنة 1920 وبدا الغناء وهو بسن 18 عاماً، وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي بدأ بإقامة حفلات موسيقية في أوروبا والقارة الأمريكية. ألهم شانكار الكثير من المغنيين مثل جورج هاريسون من فرقة بيتلز ووضع اسم بلده الهند على خارطة الموسيقى العالمية الحديثة.
-
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
علي فاركا توري.. رائد الغناء الأفريقي
أسلوب الغناء المالي والأفريقي اشتهر عالمياً بفضل المغني وعازف الغيتار علي فاركا توري. كان على فاركا يغني بأسلوب "بلوز" الأمريكي وتعاون مع مغني جاز أمريكيين وغنى بلغات غرب أفريقيا. حصل علي فاركا توري على جائزتي "غرامي". الكاتب: كريستينا بوراك/ زمن البدري