رقصة "كيكي" تتسبب بغرامة مالية لشاب مصري

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت (28 تموز/ يوليو) إن النيابة العامة غرمت شاباً 1050 جنيهاً (59 دولاراً) بعد أن أقر بأنه رقص خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة فيما يعرف برقصة كيكي تشالينج "تحدي كيكي".

وقالت في بيان إن إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت "في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق". وأن صاحب السيارة أتى "بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر". ولم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.

وانتشرت حمى كيكي في العالم، حيث لم تقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل انتشرت بين المشاهير، والنجوم في العالم. وهي عبارة عن نشر فيديوهات رقص على أنغام أغنية "In my feelings" لمغني الراب الكندي "دريك"، حيث ينزل "المشارك في التحدي" من السيارة أثناء سيرها تاركاً الباب مفتوحاً، ويرقص على الطريق العام بجوار السيارة، بينما يقوم السائق بتصوير فيديو التحدي، ومن ثم ينشره المشارك على حسابه في الفيسبوك، أو التويتر.

وتعرضت الرقصة لانتقادات كثيرة في مصر بعد نشر عدة مقاطع فيديو لأشخاص أدوها، كما قامت بعض الدول العربية بإصدار تحذيرات بمعاقبة كل من يشارك في االتحدي، نظراً لخطورة هذا السلوك على المشارك، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفاً لقيم بعض المجتمعات وآدابها العامة.

ر.ض/ع.ج.م(رويترز)