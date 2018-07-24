 رقصة ″كيكي″ تتسبب بغرامة مالية لشاب مصري | عالم المنوعات | DW | 28.07.2018

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منوعات

رقصة "كيكي" تتسبب بغرامة مالية لشاب مصري

المزيد من الغرامات والمخالفات للمشاركين في تحدي "كيكي"، التي انتشرت بجنون في العالم. في مصر، غرم شاب بمبلغ 1050 جنيهاً، لأدائه هذه الرقصة، التي تعرضت لانتقادات واسعة في مصر وغيرها.

Rapper Drake (picture-alliance/AP Photo/J. Short)

مغني الراب الكندي دريك

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت (28 تموز/ يوليو) إن النيابة العامة غرمت شاباً 1050 جنيهاً (59 دولاراً) بعد أن أقر بأنه رقص خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة فيما يعرف برقصة كيكي تشالينج "تحدي كيكي".

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انطلقت رصاصة من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أثناء رقصه في يوم عطلته في إحدى الحانات الأميركية، وأدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة. وما يزال التحقيق جارياً. شاهد بالفيديو كيف تم ذلك. (04.06.2018)

في الوقت الذي عبرت فيه نساء كثيرات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهن لاعتقال "مائدة هجابري"، غاب التضامن العربي مع تلك الفتاة، التي أثارت الجدل لنشرها مقاطع فيديو وهي ترقص. فما السبب وراء ذلك؟ DW عربية تبحث عن إجابة! (10.07.2018)

وقالت في بيان إن إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت "في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق". وأن صاحب السيارة أتى "بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر". ولم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.

وانتشرت حمى كيكي في العالم، حيث لم تقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل انتشرت بين المشاهير، والنجوم في العالم. وهي عبارة عن نشر فيديوهات رقص على أنغام أغنية "In my feelings" لمغني الراب الكندي "دريك"، حيث ينزل "المشارك في التحدي" من السيارة أثناء سيرها تاركاً الباب مفتوحاً، ويرقص على الطريق العام بجوار السيارة، بينما يقوم السائق بتصوير فيديو التحدي، ومن ثم ينشره المشارك على حسابه في الفيسبوك، أو التويتر.

وتعرضت الرقصة لانتقادات كثيرة في مصر بعد نشر عدة مقاطع فيديو لأشخاص أدوها، كما قامت بعض الدول العربية بإصدار تحذيرات بمعاقبة كل من يشارك في االتحدي، نظراً لخطورة هذا السلوك على المشارك، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفاً لقيم بعض المجتمعات وآدابها العامة.

ر.ض/ع.ج.م(رويترز)

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  • Ban Ki-moon and Psy (Copyrigth: Reuters)

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  • Carlos Santana (Copyright: EPA/MIGUEL SIERRA)

    موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم

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  • Buena Vista Social Club auf der Bühne (picture-alliance/Jazz Archiv/I. Schiffer)

    موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم

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  • Ravi Shankar spielt (Copyright: Manjunath Kiran/AFP/Getty Images)

    موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم

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    اشتهر الموسيقار الهندي رافي شانكار بعزفه على آلة سيتار الموسيقية ويعد أفضل موسيقار هندي معاصر. ولد شانكار في سنة 1920 وبدا الغناء وهو بسن 18 عاماً، وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي بدأ بإقامة حفلات موسيقية في أوروبا والقارة الأمريكية. ألهم شانكار الكثير من المغنيين مثل جورج هاريسون من فرقة بيتلز ووضع اسم بلده الهند على خارطة الموسيقى العالمية الحديثة.

  • Ali Farka Touré mit einem anderen Musiker (Copyright: Tommy Lindholm/Pacific Press)

    موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم

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مختارات

موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم

انتشرت بعض الأغاني في مختلف أنحاء العالم على الرغم من عدم فهم الكثيرين لكلماتها، وذلك بفضل الألحان وأسلوب الغناء المميز. واشتهرت عدة بلدان في العالم بسبب مطرب معين بذاته أو بسبب أسلوب غنائي خاص. (30.07.2017)  

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