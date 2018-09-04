 رقاقة إلكترونية تقلد العقل البشري في تخزين البيانات | عالم المنوعات | DW | 21.07.2019

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منوعات

رقاقة إلكترونية تقلد العقل البشري في تخزين البيانات

علماء في جامعة استرالية تمكنوا من تطوير رقاقة إلكترونية تعمل بالضوء يمكنها حفظ الذاكرة أو إلغائها. التقنية تقرب العلماء خطوة للتوصل إلى منظومة ذكاء اصطناعي تتيح الاستفادة من فهم الوظائف الكاملة للعقل البشري.

Symbolbild Computer Chip technology (Fotolia/Edelweiss)

طور فريق من الباحثين في أستراليا رقاقة إلكترونية يمكنها تقليد العقل البشري في استخدام الضوء لخلق الذكريات وتعديلها. واستوحى فريق الباحثين من جامعة RMIT الأسترالية فكرة الرقاقة من علوم البصريات الوراثية من أجل تطوير جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها. وتسمح علوم البصريات الوراثية للعلماء بفهم المنظومة الكهربائية لجسم الإنسان بدقة بالغة، كما تتيح إمكانية التحكم بالخلايا العصبية باستخدام الضوء.

وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة رقيقة مصنوعة من خامات معينة تتغير مقاومتها الكهربائية مع تغير طول الموجة الضوئية التي تتعرض لها، بحيث تعمل على غرار الخلايا العصبية التي تقوم بتخزين وإلغاء البيانات من العقل البشري.

مختارات

تجربة قد تعني تغيراً هائلاً في كل مفاهيمنا عن الفيزياء الكمية وقوانين الكون، حيث تمكن فريق من العلماء من إنتاج "آلة زمن" قادرة على التصرف بشكل معاكس لسير الزمن ومناقضة لأحد الثوابت الفيزيائية. (14.03.2019)

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم أمام التلفزيون أو ضوء الغرفة قد يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية. الدراسة توصلت إلى هذه النتائج من خلال إجراء تجربة على حوالي 44 ألف شخص. فما هي يا ترى أضرار النوم أمام التلفزيون؟ (12.06.2019)

وأشار الدكتور تيمور أحمد، أحد أعضاء فريق البحث إلى أن القدرة على تكرار السلوك العصبي على شريحة اصطناعية توفر طرقًا مثيرة للبحث في هذا المجال. وقال أحمد "هذه التكنولوجيا تخلق فرصا هائلة للباحثين لفهم الدماغ بشكل أفضل وكيف يتأثر بالاضطرابات التي تعطل الصلات العصبية، مثل مرض الزهايمر والخرف"، حسبما نقل عنه موقع "يوريكالات" الأميركي.

كما نقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سوميت واليا، رئيس فريق الدراسة، قوله: "هذه التقنية تقربنا من التوصل إلى منظومة للذكاء الاصطناعي تتيح لنا الاستفادة من فهم الوظائف الكاملة للعقل البشري". وأضاف: "الرقاقة الإلكترونية المستوحاة من علوم البصريات الوراثية تقلد البيولوجيا الأساسية لأفضل جهاز كمبيوتر في الطبيعة، وهو العقل البشري"، مشيرا إلى أنه من الممكن تشغيل الرقاقة عن طريق تسليط ألوان مختلفة من الإضاءة عليها.

واختتم حديثه بالقول إن هذه التقنية "خطوة مهمة نحو تحقيق هدف ابتكار العقل الخارق، وهو مخ في صورة رقاقة يمكنه التعلم من البيئة المحيطة به مثلما يفعل البشر".

ع.خ/ ا.ف (د ب ا، DW)

  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م


مختارات

الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

تحتل الطاقة الشمسية تدريجياً أهمية كبيرة في تلبية احتياجات الإنسان اليومية من الطاقة. هذا النوع من الطاقة يتمتع بثمنه المناسب وحفاظه على البيئة. ألبوم الصور يسلط الضوء على الأماكن الأكثر غرابة للألواح الشمسية. (16.05.2019)  

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