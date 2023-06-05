 رقائق كمبيوتر بخلايا عصبية بشرية | كليك | DW | 05.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

رقائق كمبيوتر بخلايا عصبية بشرية

يعتبر الدماغ البشري أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويفترض أن تعمل رقائق بيولوجية مزودة بخلايا عصبية بشرية من ابتكار شركة أسترالية ناشئة، بنفس جودة الدماغ البشري.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - رقائق الذكاء الاصطناعي والدماغ 05.06.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - تكنولوجيا لمزيد من الاستقلالية 29.05.2023

6.10.2022, Tokio, Japan, Roboter als Kellner

روبوتات لسوق العمل 29.05.2023

6.10.2022, SHIFT, Blindenstock

تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين 29.05.2023

المزيد كليك

DishBrain Quelle: DW

إمكانيات رقائق الذكاء الاصطناعي 05.06.2023

FutureBCI Quelle: Synchron

إمكانيات وحدات ربط الدماغ بالحاسوب في المستقبل؟ 05.06.2023

Stentrode Quelle: Synchron

إرسال إيميلات بواسطة قوة الأفكار 05.06.2023

EPFL Quelle: EPFL | Jimmy Ravier

الذكاء الاصطناعي وعلاج بعض أمراض الشلل 05.06.2023

اقرأ أيضا

This undated photo released by the Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) on Monday, May 29, 2023, show scrap metal and an old cannon shell on a Chinese-registered vessel after detained by MMEA in the waters of east Johor. Malaysia's maritime agency said Monday it found a cannon shell believed to be from World War II on a Chinese-registered vessel and was investigating if the barge carrier was involved in the looting of two British warship wrecks in the South China Sea. (Malaysian Maritime Enforcement Agency via AP) +++Dieses undatierte Foto, das von der Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) via AP veröffentlicht wurde, zeigt ein in China registriertes Massengutfrachtschiff, das von der MMEA wegen illegalen Ankerns in den Gewässern von Ost-Johor festgenommen wurde. Neuer Ärger mit China im Südchinesischen Meer: Die Marine von Malaysia wirft der Besatzung eines chinesischen Schiffes vor, zwei britische Kriegsschiffwracks aus dem Zweiten Weltkrieg geplündert zu haben. +++ dpa-Bildfunk +++

مضيق ملقا الآسيوي.. "معضلة" تهدد طموحات الصين العالمية! 31.05.2023

تمر عبره ثلاثة أرباع صادرات الصين وربع السلع العالمية، كما يعد ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية! إنه مضيق ملقا الذي يعد "نقطة ضعف" بالنسبة للصين و"معضلة" تهدد طموحاتها العالمية. فماذا تفعل الصين لحل هذه المعضلة؟

US Secretary of State Antony Blinken (C) and US Secretary of Commerce Gina Raimondo (R) speak with France's Foreign Minister Jean-Yves Le Drian (L) ahead of a dinner at the US-European Union Trade and Technology Council summit in Paris, on May 15, 2022. (Photo by KEVIN LAMARQUE / POOL / AFP)

مساع أوروبية-أمريكية لاستهداف التجارة والتكنولوجيا الروسية 17.05.2022

"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.

A giant IFA logo stands next to an entrance of the Internationale Funkausstellung IFA international trade show for consumer electronics and home appliances, on September 2, 2022 at the fair grounds in Berlin. - This year's IFA edition will be running from September 2 to 6, 2022. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

معرض "إيفا 2022" في برلين.. أجهزة ذكية لحل أزمة الطاقة! 08.09.2022

أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟

Dr. Geoffrey E. Hinton, Professor Emeritus, the University of Toronto and Chief Scientific Adviser, Vector Institute, speaks during an exclusive interview by the Yomiuri Shimbun at a Tokyo hotel in Chiyoda Ward, Tokyo on Nov. 18, 2019. Dr. Hinton, known as Godfather of Ai has been awarded Japanese Honda Foundation, for his pioneering research in the field of deep learning in artificial intelligence and his contribution to practical application of the technology. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" يستقيل من غوغل ويحذر من مستقبل مظلم 03.05.2023

على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.