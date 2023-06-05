رقائق كمبيوتر بخلايا عصبية بشرية

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يعتبر الدماغ البشري أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويفترض أن تعمل رقائق بيولوجية مزودة بخلايا عصبية بشرية من ابتكار شركة أسترالية ناشئة، بنفس جودة الدماغ البشري.
تمر عبره ثلاثة أرباع صادرات الصين وربع السلع العالمية، كما يعد ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية! إنه مضيق ملقا الذي يعد "نقطة ضعف" بالنسبة للصين و"معضلة" تهدد طموحاتها العالمية. فماذا تفعل الصين لحل هذه المعضلة؟
"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.
أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟
على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
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