رفع قيود كورونا وعودة خجولة للسياحة

شولتس يدافع عن سياساته تجاه أوكرانيا ويخاطب بويتن: أوقف القتل

دافع شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".