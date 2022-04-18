 رفع قيود كورونا وعودة خجولة للسياحة | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

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DW الأخبار

رفع قيود كورونا وعودة خجولة للسياحة

حلقة هذا الاسبوع من "كورونا،  تغطية خاصة" تتناول موضوع رفع قيود كورونا، وحال قطاع السياحة في العالم، وتعامل الجهات الطبية الألمانية مع اللاجئين الأوكرانيين الى جانب نصائح طبية تتعلق بجهاز التنفس وأهميته في زمن انتشار الفيروسات.

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