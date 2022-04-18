رفع قيود كورونا وعودة خجولة للسياحة

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حلقة هذا الاسبوع من "كورونا، تغطية خاصة" تتناول موضوع رفع قيود كورونا، وحال قطاع السياحة في العالم، وتعامل الجهات الطبية الألمانية مع اللاجئين الأوكرانيين الى جانب نصائح طبية تتعلق بجهاز التنفس وأهميته في زمن انتشار الفيروسات.
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
دافع شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا سبعة مدافع هاتزر ذاتية الدفع ليصل إجمالي تلك المدافع إلى 12 مدفعاً تعهدت برلين بإرسالها. يأتي ذلك فيما يتواصل إخلاء المدنيين من مجمع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
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