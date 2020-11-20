 رفع حالة الطوارئ في مصر.. ما الذي سيتغير؟ | مسائية DW | DW | 26.10.2021

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مسائية DW

رفع حالة الطوارئ في مصر.. ما الذي سيتغير؟

في مصر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن في تدوينة على الفيسبوك رفع حالة الطوارئ في مصر والمفروضة منذ عام 2017. فما الذي سيتغير في مصر؟ وكيف تنظر الأوساط الحقوقية المصرية إلى هذا القرار؟

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