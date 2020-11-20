رفع حالة الطوارئ في مصر.. ما الذي سيتغير؟

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في مصر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن في تدوينة على الفيسبوك رفع حالة الطوارئ في مصر والمفروضة منذ عام 2017. فما الذي سيتغير في مصر؟ وكيف تنظر الأوساط الحقوقية المصرية إلى هذا القرار؟
قال الرئيس المصري إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ ربيع 2017 بعد تفجيرين في كنيستين. ورغم إلغاء الطورائ ستبقى محاكم أمن الدولة قائمة، بحسب صحيفة مصرية.
قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
أحالت النيابة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ "محكمة استثنائية" لتبدأ محاكمتهم في قضية منع المحامون من الإطلاع على أوراقها.
عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إن الاجتماع كان "مهما وجيدا للغاية". بدوره أكد الرئيس المصري على ضرورة "دعم حل الدولتين" وجهود القاهرة لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية.
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