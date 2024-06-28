رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. مرجعة ذلك إلى تحسين الآليات التي تقوم بها للتعامل مع "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة (28 يونيو/حزيران 2024)، شطب اسم تركيا من "قائمة رمادية" تهدف لمكافحة أنشطة غسيل الأموال. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قولها إن تركيا لم تعد على قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة، بعد تحسين الآليات التي تقوم بها للتعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المجموعة أن تركيا عالجت أوجه القصور عن طريق "فرض عقوبات رادعة" لعمليات غسل الأموال ومخالفات تمويل الإرهاب، ونفذت تحقيقات وملاحقات قضائية لعمليات غسل الأموال ضمن إجراءات أخرى.

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ونقلت بلومبرغ عن نائب الرئيس التركي جودت يلماز قوله إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض بالنسبة لتركيا.

وكانت تركيا قد أدرجت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 بسبب ثغرات في الإشراف على قطاعات مثل البنوك والتعامل مع الذهب والأحجار الكريمة. وتأسست مجموعة العمل المالي قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتهدف إلى منع أنشطة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز)