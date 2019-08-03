رفع الحصانة عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل الألماني

صوتت الجلسة العامة بالبرلمان الألماني اليوم (الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2020) على طلب من الادعاء العام بمدينة فرانكفورت "بالموافقة على إنفاذ الأوامر القضائية الخاصة بالتفتيش والمصادرة" وبالتالي إلغاء الحصانة البرلمانية عن ألكسندر غاولاند رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وأوضحت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا أن الادعاء أمر بعمليات تفتيش ضد غاولاند على خلفية الاشتباه في تهرب ضريبي. وأضافت المتحدثة أن التحقيقات تسير منذ بعض الوقت وتتعلق بعناوين إقامة رسمية خاصة بغاولاند في مدينة فرانكفورت وفي ولاية براندنبورغ.

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يشار إلى أنه ليس مسموحا بملاحقة نواب البرلمان الألماني قضائيا على خلفية الاشتباه في ارتكاب أية جريمة إلا من خلال موافقة البرلمان على ذلك. وبحسب القانون الأساسي (الدستور)، يتمتع نواب البرلمان الألماني بحصانة، ويمكن رفع هذه الحصانة من قبل البرلمان بناء على طلب من الادعاء العام.

وصوّت البرلمان الألماني أيضا بالموافقة على رفع الحصانة عن كارين شترنتس وهي نائبة برلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ولم يتضح أيضا حتى الآن السبب وراء رفع الحصانة عن شترنتس المنحدرة من ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)