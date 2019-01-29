 رفض داخلي وتشدد أوروبي .. ماي تعود إلى بروكسل لإنقاذ اتفاق بريكست | أخبار | DW | 07.02.2019

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أخبار

رفض داخلي وتشدد أوروبي .. ماي تعود إلى بروكسل لإنقاذ اتفاق بريكست

تسعى رئيسة وزراء بريطانيا للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد، وذلك رغم رفض الاتحاد المتكرر إعادة التفاوض بشأن الاتفاق، الذي يلقى معارضة كبيرة ويثير مخاوف داخل البرلمان البريطاني.

Großbritannien | Theresa May in Belfast (picture-alliance/dpa/Photoshot)

تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس (السابع من فبراير/شباط) إلى بروكسل في محاولة للتوصل إلى تسوية جديدة بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، عقب رفض البرلمان البريطاني اتفاقا كانت قد توصلت له لندن مع الاتحاد في نهاية العام الماضي.

 وتأتي محاولات ماي على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي عدم إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل. وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحا".

ومن المتوقع أن يهيمن على مباحثات اليوم الجمود المتعلق بشأن الحدود بين إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة.

وتسعى ماي لتغيير بروتوكول " الباكستوب" شبكة الأمان في اتفاق الخروج، الذي يهدف لضمان إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة، وذلك من أجل الحصول على موافقة برلمانية على اتفاق الخروج.

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ومازال النواب البريطانيون مختلفين بشأن الاتفاق، حيث يعارض الكثيرون منهم الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الدول الأوروبية في كانون أول/ديسمبر الماضي بعد مفاوضات استمرت 20 شهرا.

ويخشى بعض مؤيدي الخروج من أن بروتوكول الباكستوب قد يجعل بريطانيا مرتبطة بصورة كبيرة بالاتحاد الأوروبي، من خلال إخضاع إيرلندا الشمالية لترتيبات مختلفة نسبيا وربما غير محددة بتوقيت عن بقية المملكة المتحدة.

وهناك مخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل بدون اتفاق لتخفيف حدة الخروج بعد تواجدها ضمن عضوية الاتحاد الأوروبي لعقود.

وتصل ماي إلى بروكسل في أجواء من التوتر غداة جدل أثاره رئيس المجلس الأوروبي الذي قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار "أتساءل ماذا يشبه هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست بدون أن يمتلكوا حتى مسودة خطة لإنجازه بكل أمان". وأثار تصريح رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، ردود فعل حادة في بريطانيا.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب)

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    رئيس مجموعة اليورو، الهولندي ييروين ديسيلبلويم، يطرح عاصمة بلده كخيار يمكن اعتماده بعد لندن. وصرح لقناة "إر تي إل" بأن المؤسسات الآسيوية الموجودة في لندن يمكنها التوجه الآن إلى فرانكفورت أو أمستردام. صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية كتبت بأن العديد من الشركات الآسيوية قررت فعلا الانتقال من لندن إلى أمستردام.

  • Irland Dublin Pub Doyles

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    دبلن وأفضلية اللغة الإنكليزية

    في ايرلندا يتم الحديث باللغة الإنكليزية. وهذه ميزة واحدة من بين عدة مزايا تحظى بها العاصمة الايرلندية دبلن. مثل لوكسمبورغ تتميز دبلن بأنها مركز لرؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية. عدة شركات تكنولوجية عملاقة مثل غوغل وفيسبوك اتخذت من دبلن مقرا لفرعها الأوروبي. وعموما تدفع الشركات التي مقرها في ايرلندا ضرائب بمستوى 12.5 بالمائة.

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    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    فروتسواف: فرصة للابتعاد عن الغلاء

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  • Düsseldorf Stadtansicht Rhein Brücke Fernsehturm Sonnenuntergang

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    دوسلدورف

    لا تقتصر المنافسة بين المدن الأوروبية على اجتذاب المؤسسات المالية فقط، وإنما تسعى أيضا لجذب شركات مختلفة. وتعمل دوسلدورف الألمانية من أجل اجتذاب شركة فودافون للاتصالات وربما نقل مقرها الرئيسي من لندن إليها.

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    برلين

    العاصمة الألمانية تسعى هي الأخرى لتكون مقرا لبنك الاستثمار الأوروبي الداعم للشركات الناشئة في أوروبا. والآن أطلقت وكالة متخصصة في برلين موقعا إلكترونيا هدفه الإجابة على كل أسئلة الشركات البريطانية بهذا الشأن، حسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

    الكاتب: هيلكه فيشر/ف.ي


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