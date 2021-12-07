 رفض النساء لأخد لقاح كورونا باليمن | DW الأخبار | DW | 07.12.2021

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رفض النساء لأخد لقاح كورونا باليمن

ترفض نساء كثر في اليمن أخذ لقاح كورونا بسبب كثرة الشائعات حوله, فيما تعجز وزارة الصحة عن إيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات لمنع تفاقم انتشار الفيروس

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