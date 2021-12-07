رفض النساء لأخد لقاح كورونا باليمن

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ترفض نساء كثر في اليمن أخذ لقاح كورونا بسبب كثرة الشائعات حوله, فيما تعجز وزارة الصحة عن إيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات لمنع تفاقم انتشار الفيروس
تنتشر شائعات عديدة من أبرزها أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تجعل المرء عقيماً"، ما يسبب القلق من تلقي التطعيم. هل هذا القلق مبرر؟ وما مدى تأثير اللقاحات على الخصوبة بالفعل؟
يتخوف الكثيرون من تأثير لقاحات كورونا على الخصوبة ومن احتمال إصابتهم بالعقم. كما أن النساء الحوامل يخفن على صحة الجنين. فهل هذه المخاوف مبررة علميا؟
تتفاقم أزمة جائحة كورونا في الهند مع الأرقام القياسية للوفيات والإصابات، وانتشار كم كبير من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يثير شكوكا وقلقا ويعرقل مكافحة الجائحة.
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