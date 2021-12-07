رفض النساء لأخد لقاح كورونا باليمن

كورونا- الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تزيد الطين بلة في الهند

تتفاقم أزمة جائحة كورونا في الهند مع الأرقام القياسية للوفيات والإصابات، وانتشار كم كبير من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يثير شكوكا وقلقا ويعرقل مكافحة الجائحة.