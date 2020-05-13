 ″رفض الخدمة العسكرية في سوريا لا يعني تلقائيا الحق في اللجوء″ | معلومات للاجئين | DW | 29.05.2020

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معلومات للاجئين

"رفض الخدمة العسكرية في سوريا لا يعني تلقائيا الحق في اللجوء"

هل يمنح حق اللجوء تلقائيا لسوري رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده؟ وهل يعد رفض الخدمة رأيا سياسيا يمكن أن يمنح صاحبه حق اللجوء؟ قضية طالب لجوء سوري أمام محكمة العدل الأوروبية ربما تجيب على هذه الأسئلة.

قضية طالب اللجوء السوري مرت أولا بالقضاء الألماني قبل الوصول إلى أروقة محكمة الدل الأوروبية في لوكسمبورغ

قضية طالب اللجوء السوري مرت أولا بالقضاء الألماني قبل الوصول إلى أروقة محكمة الدل الأوروبية في لوكسمبورغ

أوضحت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية (EuGH) إليانور شاربستون أن على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائما من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية. ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ) عن المدعية العامة قولها، "إن طالب لجوء سوري، رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائيا للحصول على وضع لاجئ".  

مختارات

كشف "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن 3.3 بالمئة من قرارات منح حق اللجوء التي تمت إعادة دراستها في عام 2019 قد تم إلغاؤها. لكن لماذا تتخذ السلطات الألمانية مثل هذا الإجراء؟ (14.01.2020)

رغم العمل بوتيرة أسرع وتذليل بعض العقبات، بشأن منح تأشيرة لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، لم يصل عدد هذه التأشيرات إلى الرقم الذي حددته الحكومة، ولا تزال هناك آلاف الطلبات قيد الدراسة. (20.12.2019)

لكنها المسؤولة الأوروبية أستدركت بالقول، إن رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية. وأضافت أنه لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية. كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات.

ويعود سبب تصريح المدعية العامة الأوروبية إلى قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية. ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf)  حماية ثانوية ، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.

ع.خ/ع.ج.م  (ك ن أ)

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