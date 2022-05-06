 رفضًا للحرب وبحثًا عن الأمان.. معارضون روس يغادرون بلادهم إلى تركيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.07.2022

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سياسة واقتصاد

رفضًا للحرب وبحثًا عن الأمان.. معارضون روس يغادرون بلادهم إلى تركيا

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.

مثل مئات الروس، قرر الزوجان أنيليا غاريفولينا وروسلان بوبريك الرحيل إلى تركيا

مثل مئات الروس، قرر الزوجان أنيليا غاريفولينا وروسلان بوبريك الرحيل إلى تركيا

 

أمام متجر متخصص في بيع الحلويات الشهية في الشطر الآسيوي من إسطنبول، تقف الروسية إيرينا جيسينا بعد أن أنجزت أوراقها في مكتب الهجرة بعد أشهر من مغادرتها روسيا في مطلع مارس / آذار الماضي. ولم يكن قرار جيسينا بالرحيل سهلا حيث تركت وراءها في روسيا أطفالها الثلاثة وزوجها، لكن نشاطها السياسي كان السبب الرئيسي وراء شد الرحال إلى تركيا.

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وقد جرى انتخاب جيسينا في مجلس بلدية مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2019 عن حزب "يابلوكو" المعارض الروسي فيما شاركت في مسيرات عدة  دعما للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ووقعت على عرائض ضد الحرب بعد قرار بوتين  بالتوغل العسكري في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع DW، قالت إن  آخر مظاهرة شاركت فيها كانت في نهاية فبراير/ شباط ، مضيفة "لم اُعتقل لكن أُلقي القبض على بعض أصدقائي. استيقظت صباحا وطالعت في الصحف لأقرأ أنه جرى اتهام الموقوفين بالقيام بأنشطة إرهابية." وقالت "تعرضت منازلهم للمداهمة وكنت أنا التالية".

وأشارت إلى أن زوجها وافق على البقاء مع الأطفال الثلاثة ونصحها بمغادرة روسيا، مضيفة أنها في اليوم التالي استقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية متجهة إلى مدينة إسطنبول بسبب أنها كان لديها صديقة صحافية من نفس مدينتها الروسية تعيش في المدينة التركية.

ولم تكن زيارتها لتركيا الأولى إذ زارتها جيسينا عدة مرات في السابق كسائحة قبل الحرب.

وفور وصولها تركيا، توجهت جيسينا إلى ملجأ في منطقة الفاتح في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول، تديره مجموعة تُعرف باسم "الفلك" تدعم الروس الفارين من بلادهم بعد الحرب. وفي ذلك، قالت "انسجمت مع الأشخاص في هذا الملجأ بسبب أننا نتشارك الآراء السياسية ذاتها ومن الجيد أن نظل على اتصال بأشخاص يهتمون بنفس القضايا ويتحدثون نفس اللغة".

تنتظر جيسينا مغادرة أسرتها روسيا ومن ثم لم شمل الأسرة في تركيا مجددا

تنتظر جيسينا مغادرة أسرتها روسيا ومن ثم لم شمل الأسرة في تركيا مجددا

وتعاني جيسينا من أزمة مالية بسبب توقف عمل بطاقات الائتمان إلى حد ما لأن الشركات المالية العالمية أوقفت عملياتها ونشاطها في روسيا، لكنها كانت سعيدة الحظ إذا استطاعت فتح حساب مصرفي في تركيا وعثرت على شقة وتنتظر حاليا قدوم زوجها وأطفالها من روسيا.

قالت "لقد حصلت على تصريح إقامة لمدة عام ونريد  الانتقال إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا ، افتقد وجود أصدقائي، لكن للأسف البعض غادر روسيا والبعض بات الآن قابعا في السجن، إنه شيء محزن".

بيد أن جيسينا تأمل في العودة إلى روسيا عندما تنتهي الحرب ويغادر بوتين منصبه.

الروس يرغبون في الانتقال إلى أوروبا

المصورة وعالمة أنثروبولوجيا الروسية إيفا رابوبورت هي الأخرى تعيش في تركيا وتساعد مئات الروس ممن فروا إلى هذا البلد. ومنذ مارس/ آذار الماضي، تعمل لصالح منظمة "الفلك" التي توفر المأوى المؤقت والدعم النفسي في عاصمة أرمينيا يريفان وإسطنبول.

وفي مقابلة مع DW، قالت "نطلب من الناس ملء استمارة تقدم عبر الإنترنت للتأكد من خلفياتهم السياسية حيث يتعين علينا ضمان سلامة الجميع ممن يعيشون في الملجأ والتأكد من أن لا أحد منهم لديه أجندة سرية".

وشددت رابوبورت على أنها قررت الرحيل عن روسيا عام 2020 عندما شعرت أنها لن تتمكن من المضي قدما في عملها، مضيفة "لم يعد لدي مستقبل في روسيا".

تساعد رابوبورت الروس الذين يهربون من روسيا بعد وصولهم تركيا

تساعد رابوبورت الروس الذين يهربون من روسيا بعد وصولهم تركيا

وقدرت رابوبورت عدد الروس الذين انتقلوا إلى تركيا منذ الحرب بقرابة ثلاث آلاف شخص العديد منهم يخطط إلى مغادرة تركيا قريبا بسبب المشاكل المالية. وفي ذلك، قالت "يرغب المعظم في التوجه إلى أوروبا لتقديم طلب لجوء سياسي خاصة أنه من الصعب الحصول على فرصة عمل في تركيا، وقضية الاندماج هنا تعد بالغة الصعوبة".

حياة جديدة في تركيا

وبعد الحرب، أصبحت جورجيا وأرمينيا وتركيا الوجهات الرئيسية للمنشقين والسياسيين المعارضين الروس حيث يتواصل الكثير منهم مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات حول كيفية بناء حياة جديدة في تركيا بما في ذلك العثور على سكن وفتح حساب مصرفي.

من بين الروس الذين قرروا الرحيل الزوجان أنيليا غاريفولينا وروسلان بوبريك حيث قصدا إسطنبول بعد الحرب التي عجلت بقرارهما بمغادرة روسيا. وقالت غاريفولينا وهي عارضة أزياء ومدونة إن الوضع "كان يزداد سوءا ولم يعد المستقبل مشرقا. عندما بدأت الحرب لم نكن نرغب في أن تصبح عالقين في روسيا. كنت أخشى أيضا أن يتم تجنيد روسلان في الجيش."

وصل الزوجان إلى المطار حيث كانت غاريفولينا على كرسي متحرك بعد أن تعرضت للكسر وعندما سُئل الزوجان عن واجهتهما في المطار قالا إنهما سيغادران لتلقي العلاج في تركيا. وقالت غاريفولينا إن الإجراءات الأمنية في المطار كانت شديدة للغاية، مضيفة "أمن المطار كان يفحص الهواتف وما دفع المسافرين إلى حذف الرسائل والتعليقات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي." وأضافت "لم نعد نشعر بالأمان في روسيا بسبب تردي حرية التعبير، إذ كان من الخطر قول أي شخص أنه يعارض الحرب وضدها".

وحصل الزوجان على مسكن في منطقة شيشلي التجارية وسط إسطنبول، ويدرسان الآن اللغة التركية. وقالت غاريفولينا "عندما انتقلنا إلى شقة جميلة، شعرنا وكأننا في الوطن، فزوجي وكلابي هنا أيضا. أشعر بالأمان. لا أريد العودة إلى روسيا إلا إذا حدثت تغيرات كبيرة، لكن لا أرى أي احتمالية لحدوث ذلك في المستقبل القريب".

وقال الزوجان أنهم لم يتعرضا لمواقف صعبة كرعايا روس عندما كانا يبحثان عن مسكن في تركيا، حيث لم يؤثر عليهما ارتفاع معدل التضخم في تركيا بسبب أنهما اعتادا على العيش في ظل ارتفاع الأسعار منذ مارس / آذار. وقال بوبريك الذي يعمل في المجال الرقمي وفي العقد الرابع من العمر إن الأزمة الاقتصادية "دفعته لكي يدخر بعض الأموال للمستقبل. مدخراتنا أنقذتنا." وتتفق معه في هذا الرأي غاريفولينا.

"سعيدة لمغادرة روسيا"

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ألمانيا: معارضو بوتين في المنفى

من بين الروس الذين شدوا الرحال إلى تركيا أوليسيا بيسميلتسيفا التي تدرس هندسة تقنية المعلومات والأدب الألماني وكانت تقيم في سانت بطرسبرغ حيث حصلت على وظيفة جديدة، لكن لسوء الحظ كان ذلك قبل يومين من اندلاع الحرب.

وعلى وقع الحرب، شعرت بيسميلتسيفا البالغة من العمر 36 عاما بالاكتئاب وسادها شعور بالرغبة في مغادرة روسيا بسبب الوضع السياسي المتدهور فضلا عن أعمالها الفنية التي طالما انتقدت من خلالها بوتين جعلت من الصعب عليها كسب أي أموال. وكان مارس / آذار الماضي موعد رحيلها عن روسيا، حيث كانت تركيا وجهتها بصحبة صديق وهو أيضا ناشط سياسي أصبحت حياته في روسيا في خطر.

وقالت بيسميلتسيفا "بمجرد وصولي إلى المطار، التقطت صورة لأوكد لأصدقائي أنني بخير بالفعل ومن الممكن أن أشعر ببعض التحسن، لقد غمرتني سعادة بتمكني من مغادرة روسيا".

وعلى خلاف الروس الذين يعيشون في المنفى، تخطط بيسميلتسيفا للبقاء في تركيا وترفض العودة إلى روسيا، مضيفة "تدمر الحروب حياة الكثيرين، إذ لم يكن بمقدورك إنقاذ حياة الآخرين، فيمكنك إنقاذ نفسك ومن ثم المضي قدما في مساعدة المحتاجين".

بوركو كاراكاش (م.ع.)

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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