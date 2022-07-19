 رفضا لترشيح السوداني.. أنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2022

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رفضا لترشيح السوداني.. أنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان

انتشر متظاهرون في أروقة البرلمان العراقي وهم يهتفون بشعارات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. الصدر خاطب أنصاره بالقول: "القوم يتآمرون عليكم".

أنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي (27.07.2022)

أنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

اقتحم متظاهرون الأربعاء (27 تموز/يوليو 2022) المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكنوا من دخول مبنى البرلمان، بعد أن تظاهر المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

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ساعد موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مؤخرا علماء الآثار الألمان والعراقيين في اكتشاف مدينة زاخيكو القديمة في بحيرة سد الموصل، التي تعود إلى العصر البرونزي، وكان الأمر بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى.

قبل أسبوع تحدث العالم كله عن إيقاف رحلة طيران من بريطانيا إلى رواندا في آخر لحظة، كان على متنها مهاجرون وطالبو لجوء. أحد هؤلاء هو شاب من السليمانية، يحكي تفاصيل مؤلمة عن المهاجرين وبكائهم بعد اقتيادهم للطائرة بالقوة.

في الأثناء، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين في بيان إلى "الالتزام بسلميتهم ...وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين" وإلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء". وأضاف البيان "سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

كما دعا المتظاهرين للانسحاب الفوري من مبنى البرلمان العراقي، قائلا إنه (البرلمان): "يمثل سلطة الشعب والقانون".

الصدر لأنصاره: القوم يتآمرون عليكم

في غضون ذلك دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره إلى مغادرة المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وجاء في بيان تلاه صالح محمد العراقي المقرب من رئيس التيار الصدري "أقف إجلالا واحتراما، فإنها رسالة عفوية وإصلاحية شعبية رائعة، شكرا لكم". 

وحذر أن "القوم يتآمرون عليكم، وسلامتكم أهم من كل شيء، فإذا شئتم الانسحاب فإني سأحترم هذا القرار". 

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء وحاولوا الوصول إلى البرلمان"، ولمنعهم "أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم". وأضاف أن "بعضهم أصيب بالاختناق". ومع ذلك، "تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان"، وفق المصدر نفسه.

وشاهد مراسل فرانس برس الذي دخل المنطقة الخضراء مع المتظاهرين، أحد المحتجين وقد أصيب إصابة طفيفة في قدمه جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. وحاولت القوات الأمنية بداية منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء عبر إطلاق الماء عليهم. 

انطلقت التظاهرة بعد الظهر من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصوراً للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء. وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها شعارات منددة بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.

النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني (01.09.2004)

الإطار التنسيقي رشح النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة ما أثار حفيظة الصدريين.

لم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي اثر تظاهرات غير مسبوقة.

وسمّى الإطار الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحاً له.

ولا يزال رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في العراق مقتدى الصدر مؤثراً على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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