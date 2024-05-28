رفح ـ نتنياهو يحقق في "الحادث" وبايدن يدعو لحماية المدنيين

أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تحقق في "الحادث" قتل فيه عشرات المدنيين بغارات جوية بالقرب من مدينة رفح جنوب غزة، فيما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بضرورة حماية المدنيين قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن رفح.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مساء الاثنين (27 مايو/ أيار 2024): "في رفح، قمنا بإجلاء حوالي مليون مدني (..) بشكل مأساوي، على الرغم من جهودنا الهائلة لتجنب إيذاء غير المقاتلين، وقع حادث أمس. نحن نحقق في الأمر بدقة وسنتعلم منه، وكذلك سياستنا وسلوكنا طويل الأمد".

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية: "بالنسبة لنا، إلحاق الأذى بغير المقاتل هو مأساة، وبالنسبة لحماس، إنها استراتيجية. هذا هو الفرق الأساسي".

وقالت السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة إن 45 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الغارة الجوية التي أصابت خياما تأوي النازحين. وأوضحت أن معظم ضحايا الغارة الجوية كانوا من النساء والأطفال، واصفة الحادث بأنه "مذبحة".

في سياق متصل، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وذلك بعدما واجه بايدن دعوات من بعض رفاقه في الحزب الديمقراطي لوقف الشحنات العسكرية إلى إسرائيل. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، وبلغنا أن هذه الغارة قتلت اثنين من كبار إرهابيي حماس المسؤولين عن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين... ولكن كما أوضحنا، يجب على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين".

بعد استهداف مخيم للنازحين في رفح.. "ملف غزة" إلى أين؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وواجه بايدن ضغوطا متزايدة من داخل حزبه لتقليص الدعم لإسرائيل، حتى قبل الغارة الجوية التي نفذت في وقت متأخر مساء أمس الأحد وأدت إلى اشتعال النيران في خيام وأكواخ معدنية متهالكة في مخيم للنازحين في رفح مما أسفر عن مقتل 45 شخصا.

ووصفت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وهي عضو بارز عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، الغارة بأنها "عمل فظيع لا يمكن الدفاع عنه"، وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين "لقد تأخر جدا الرئيس في الوفاء بكلمته وتعليق المساعدات العسكرية". وقالت النائبة أيانا بريسلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "صور مروعة ومؤلمة خرجت من رفح الليلة الماضية". وتساءلت "إلى متى ستظل الولايات المتحدة واقفة متفرجة بينما يذبح الجيش الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين ويشوههم؟" ووصفت النائبة رشيدة طليب، وهي الأمريكية الوحيدة من أصل فلسطيني في الكونغرس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "مهووس بالإبادة الجماعية".

ووفقا لاستطلاع حديث أجرته رويترز/ إبسوس، قال ما يقرب من نصف الناخبين من أعضاء الحزب الديمقراطي إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وزادت الضغوط على إدارة بايدن بالاحتجاجات المتسمرة منذ أسابيع في الجامعات على الحرب، كما أدت مطالبات عامة بوقف دائم لإطلاق النار إلى وضع حملة بايدن الانتخابية في موقف دفاعي.

على المستوى الدبلوماسي، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، في أعقاب الغارة على رفح. وقال دبلوماسيون إن الاجتماع الطارئ طلبته الجزائر ودعمته سلوفينيا. كما جددت كندا دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "نحن مرعوبون من الغارات التي قتلت مدنيين فلسطينيين في رفح". وقالت جولي: "كندا لا تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. يجب أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية. نطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان الضربة الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب غزة، وقال الإثنين إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت". وأضاف غوتيريش في منشور على منصة إكس "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".

ح.ز/ ع.غ/ ع.ج (د.ب.أ / رويترز)