رغم هيمنة كورونا.. بايرن يراهن على حسم السوبر "في الوقت الأصلي"

يسعى فريق بايرن ميونيخ الألماني لإكمال مسيرته في حصد كل الألقاب الممكنة بعد توج بطلاً لدوري الأبطال والدوري المحلي وكأس ألمانيا، مرشحاً لإحراز لقبه الرابع هذا العام حين يواجه مساء الخميس (24 سبتمبر/ أيلول 2020) إشبيلية الإسباني، بطل "يوروبا ليغ"، في الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم.

بيد أن المخاوف الصحية بسبب وباء كورونا وارتفاع عدد المصابين بالفيروس يهيمنان على هذه المباراة إلى حد كبير. وفي هذا السياق قال مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ بطل دوري الأبطال إنه يتفهم سفر عدد قليل من مشجعي العملاق الألماني إلى العاصمة الهنغارية بودابست لحضور المباراة.

وفاز بايرن بنهائي دوري الأبطال الشهر الماضي أمام مدرجات خالية في البرتغال بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه سيلعب أمام 20 ألف متفرج في أول مباراة رسمية في أوروبا تقام بحضور مشجعين منذ بداية الجائحة. وتم تخصيص 1500 تذكرة لمشجعي كل فريق لكن لم ينجح أي طرف في بيع كامل حصته وستكون الغالبية العظمى من الجماهير من عشاق كرة القدم في هنغاريا.

المباراة الأولى بحضور الجمهور منذ مارس

وتسبب قرار السماح للمشجعين بحضور المباراة في انتقادات في ألمانيا وهنغاريا، حيث تترقب دول أوروبا موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا. وقال الحارس نوير في مؤتمر صحفي على الإنترنت: "كل شخص حر في اتخاذ القرار المناسب له ولا نشعر بخيبة أمل لقلة المسافرين لحضور المباراة حيث نتفهم الوضع تماماً".

نوير: تأقلمنا على مختلف الظروف ولن تخرج مباراة الخميس عن هذه القاعدة. نركز فقط على مواجهة اشبيلية.

ورغم عودة الجماهير لبعض ملاعب الدوري الألماني في بداية الموسم الأسبوع الماضي فقد أُقيمت مباراة بايرن الافتتاحية التي سحق فيها شالكه بثمانية أهداف دون رد خلف أبواب مغلقة بسبب القيود المفروضة جراء الجائحة في بافاريا، ما يعني أن مباراة كأس السوبر الأوروبية ستكون أول مواجهة يخوضها الفريق أمام جماهير منذ مارس/ آذار الماضي.

وقال نوير "تأقلمنا على مختلف الظروف ولن تخرج مباراة الخميس عن هذه القاعدة. نركز فقط على مواجهة اشبيلية وهو فريق رائع. نتفهم الوضع في المدرجات".

أما مدرب البافاري هانز فليك فحاول أن ينأى بفريقه عن قضية حضور الجماهير، وقال: "جئنا إلى هنا للعب كرة القدم ولسنا الطرف الذي يتخذ القرارات. هدفنا الوحيد الفوز بكأس السوبر الأوروبية". وسيغيب كينغسلي كومان بسبب الإصابة لكن يُتوقع تعافي المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من كدمة في الكاحل.

آمال في الحسم بالوقت الأصلي

بدوره يأمل جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ أن تُحسم المباراة في وقتها الأصلي وألا يكون هناك حاجة لركلات الترجيح. وفي كأس السوبر الأخير لبايرن في عام 2013 احتاج الفريق لركلات الترجيح ليفوز على تشيلسي، لكن بواتينغ يأمل هذه المرة ألا تصل الأمور لهذا الحد.

بواتينغ: ستكون مباراة مثيرة وسنحاول حسم اللقاء في الوقت الأصلي. ولكنك لا يمكنك معرفة ما يمكن أن يحدث في كرة القدم.

وقال بواتينغ في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه :"أتمنى ألا تصل الأمور لركلات الترجيح، ولكن إذا حدث هذا فأنا أعلم أن فريقنا جاهز وأن بإمكاننا أن نلعب أكثر من 90 دقيقة". وأضاف: "ستكون مباراة مثيرة وسنحاول حسم اللقاء في الوقت الأصلي. ولكنك لا يمكنك معرفة ما يمكن أن يحدث في كرة القدم".

قياس القدرات

على الجانب الآخر سيرغب يولن لوبتيجي مدرب إشبيلية في قياس قدرات فريقه أمام بايرن الذي لم يخسر أي مباراة في أي مسابقة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال لوبتيجي: "لا يوجد فريق في أوروبا يهيمن مثل بايرن على الأمور منذ سنوات ويجب أن تجعلنا هذه الحقيقة في كامل حماسنا وتركيزنا".

ع.غ/ (د ب أ، آ ف ب، رويترز)