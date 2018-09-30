 رغم مواجهة الموت.. ترحيل المهاجرين من الجزائر إلى النيجر | ثقافة ومجتمع | DW | 27.04.2019

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ثقافة ومجتمع

رغم مواجهة الموت.. ترحيل المهاجرين من الجزائر إلى النيجر

يواجه اللاجئون والمهاجرون في الجزائر أوقاتا عصيبة وظروفا صعبة جدا. ففي خضم التحول السياسي المستمر في البلاد، اختارت السلطات طريقة مختلفة للتعامل مع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وهي ترحيلهم إلى النيجر في وسط الصحراء.

Algeria/Niger - Grenze (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

كانت عائلة سانغاري محظوظة لأن هناك من عثر عليها وقدم لها المساعدة، فقد تم ترحيل سعيد سانغاري وزوجته فاتوماتا وابنهما محمد إلى الصحراء عبر المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر، مثل الكثير من المهاجرين الآخرين. تركت الأسرة الغينية دون طعام أو ماء وسط الصحراء وعاشت ظروفاً غاية في القسوة ودرجة حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية. الشيء الوحيد الذي أنقذ حياة الأسرة هو عثور موظفي منظمة الهجرة الدولية(IOM)  عليها. أخذ فريق المنظمة الأسرة إلى مركز عبور في أغاديز، أكبر مدن النيجر. كان هذا قبل ثلاث سنوات، لكن هناك الكثيرين الذين لم يحالفهم الحظ ومنهم من تاهوا وماتوا في الصحراء.

"أخذوا كل ما كنا نملكه"

لا يزال سعيد سانغاري (32 عاما) يتذكر التجربة القاسية التي تعرض لها هو وعائلته، ويقول إنه في أحد الأيام أثناء عمله في موقع بناء في الجزائر العاصمة، جاءت الشرطة إلى منزلهم دون سابق إنذار واعتقلت زوجته مع ابنه البالغ من العمر سبعة أشهر. يتذكر سعيد ذلك ويقول إن "الشرطة حطمت الباب، وداهمت المكان وسرقت كل ما كنا نملكه في ذلك الوقت". وتضيف زوجته فاتوماتا سانغاري (26 عاما) بأن كل ما تبقى لهم هي الملابس التي كانوا يرتدونها في ذلك اليوم.

وتقول لم يُسمح لها حتى بجمع أي متعلقات لاصطحابها معها. وتتابع وهي تروي قصتها "لم يكن محمد ابني يرتدي أي شيء سوى قميص وحفاضات"، شارحة ظروف إجبارها على مغادرة منزلها. بعد ذلك بوقت قصير، جاءت السلطات للقبض على زوجها سعيد سانغاري في موقع البناء الذي كان يعمل فيه.

ويقول سعيد إن رجال الأمن الجزائريين "أخذوا كل ما نملكه"، بما في ذلك الأموال التي وفرها خلال السنوات الثلاث التي عاشها هو وعائلته في الجزائر، والتي بلغ مجموعها حوالي 5 آلاف يورو، ويضيف بأن خطته كانت "بدء حياة جديدة مع هذه الأموال في وطني (غينيا)".

Algerien Sahara-Wüste (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

صحرا الجزائر

تُركوا للموت في الصحراء

تم نقل عائلة سانغاري إلى مدينة تمنراست جنوب الجزائر مع مهاجرين آخرين، لتقوم سلطات الأمن بسرقتهم مرة أخرى بحسب ما قال سعيد، الذي أضاف أن بعض المهاجرين الذين كانوا يسافرون معهم تعرضوا لضرب وحشي على أيدي قوات الدرك الجزائرية المحلية.

بعدها - يتابع سعيد - تُرك الجميع عند ما يسمى "النقطة صفر" - وهي مركز حدودي على الحدود النيجيرية، دون أي طعام أو ماء يبقيهم على قيد الحياة. ومن هناك، طُلب من المهاجرين أن يسيروا إلى النيجر على الأقدام. وأقرب مكان مأهول من هناك هو قرية أساماكا على بعد 15 كم إلى الجنوب من المكان الذي تركوا فيه. وفي ظل حرارة الصحراء الحارقة، لا يتمكن الكثير من المهاجرين من إكمال الرحلة إلى تلك القرية.

وفي هذا السياق تقول المهاجرة الليبيرية جانيت كامارا، التي تم ترحيلها أيضا من الجزائر، إن "النساء كن ممدات على الأرض وقد فقدن أرواحهن. الكثير من الرجال والنساء اختفوا في الصحراء لأنهم لم يعرفوا الطريق. وأنا فقدت طفلي". ويؤكد كلامكها المهاجر السنغالي الشاب ألو كاندي (18 عاما) "كان هناك أشخاص لم يستطيعوا تحمل مشقة السفر. جلسوا أرضاً وتركناهم لقدرهم. كانوا يعانون كثيرا".

من جهته، انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، فيليب غونزاليس موراليس، في بيان صحفي ممارسات الترحيل الجزائرية، قائلاً إن عمليات "الطرد الجماعي للمهاجرين من الجزائر إلى النيجر تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، بما في ذلك المبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية في ظل غياب ضمانات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وهذا ما يجب أن يتوقف على الفور".

عنصرية

نتيجة لطريقة تعامل السلطات الجزائرية مع المهاجرين الأفارقة، أقامت المنظمة الدولية للهجرة مركزا لها في أساماكا؛ ولم يعد مستغرباً أن تستقبل منشآت المنظمة أكثر من ألف مهاجر في وقت واحد أثناء رحلتهم لعبور عبر الصحراء.

مختارات

ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها الجزائر بترحيل مهاجرين أو لاجئين. الجزائر تنفي، وتقول إن الأمر لا يتعلق بلاجئين بل بأشخاص يرتبطون بالإرهاب. المفوضية الأممية للاجئين تطالب الجزائر بكشف مصير 120 شخصا أبعدتهم للصحراء. (15.01.2019)

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية إبراهيم من مالي وجبريل من الكاميرون وأجبرتهما على قطع أكثر من عشرين كيلومترا في الصحراء مشياً على الأقدام. موقع مهاجر نيوز تواصل مع الشابين وتحدث معهما عن الرحلة الكابوسية في غياهب الصحراء. (30.09.2018)

تقول هيئة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها كانت على علم بممارسات السلطات الجزائرية تجاه المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى الذين يتم ترحيلهم إلى الصحراء النيجيرية منذ سبتمبر 2017، مضيفة أن هناك نوع من العنصرية التي تمارس ضد هؤلاء.

وعندما تبنت الجزائر سياسة ترحيل المهاجرين، قال وزير الخارجية الجزائري السبق عبد القادر مساهل إن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في بلده يمثلون "تهديداً للأمن الداخلي" ووصفهم بــ"الطاعون". وبرر الوزير سياسة بلاده بالقول إن ترحيل المهاجرين يتم في العديد من البلدان الأخرى "بما في ذلك الدول الأوروبية".

ويؤكد المهاجري الغيني سعيد سنغاري أن هناك الكثير من العنصرية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين في الجزائر ويقول "الأطفال اعتادوا إلقاء الحجارة علينا في شوارع العاصمة ونحن في طريقنا إلى العمل أو منه، وهذا جعلني أكره فكرة الذهاب إلى العمل في أي مكان مرة أخرى".

أعباء إضافية لمنظمة الهجرة الدولية

منذ أن بدأت الجزائر عام 2017 في انتهاج هذه السياسة مع المهاجرين، تم ترحيل 25 ألف شخص إلى النيجر عام 2018 فقط - بمن فيهم العمال الأفارقة المهاجرين الذين يحملون تأشيرات عمل صالحة وحتى اللاجئين الذين مُنحوا الحماية من قبل السلطات الجزائرية. واليوم لكثير من هؤلاء عالقون في النيجر يعتمدون بشكل كامل على مساعدة المنظمة الدولية للهجرة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه في عام 2018 وحده، كان هناك 15 ألف ممن تم ترحيلهم بحاجة إلى مساعدة المنظمة للعودة إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2015، كان هذا العدد أصغر بعشر مرات. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن غالبية المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى النيجر جاؤوا من مالي وغامبيا وغينيا وساحل العاج.

وبالإضافة إلى التعامل مع حالات المرحلين من الجزائر، تعين على المنظمة الدولية للهجرة في النيجر أيضا تلبية احتياجات المهاجرين المرحلين من ليبيا، والذين تحدث الكثيرون منهم عن معاناتهم من ظروف غير إنسانية أثناء وجودهم في معسكرات المهاجرين في ليبيا.

ويقول مارتن ويس، رئيس المنظمة الدولية للهجرة في النيجر لوكالة أنباء EPD: "يمكنك القول إن الاتحاد الأوروبي نجح في خططه للحد من تدفق المهاجرين إلى شمال إفريقيا ... لكن هذا الأمر تسبب في زيادة أعباء المنظمة الدولية للهجرة، حيث أن الكثير من الأشخاص الذين يرغبون الآن في العودة إلى ديارهم من هذه الأماكن في شمال إفريقيا يعتمدون على مساعدتنا في هذا الأمر".

سيرتان ساندرسون/ عماد حسن

المصدر: مهاجر نيوز 2019

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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