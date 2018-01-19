رغم مقتله.. السلطات تطالب جهادياً ألمانياً بتسديد ديونه

يطالب أحد مراكز التوظيف (Job-Center) في ألمانيا الإرهابي الأكثر شهرة في ألمانيا دينيس كوسبيرت، الذي كان يعرف كمغني راب في برلين باسم "ديزو دوغ" قبل انضمامه إلى تنظيم "داعش"، بدفع مبلغ مالي في ذمته.

ونشر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار رسالة وجهها مركز التوظيف لدينيس كوسبيرت االذي قيل إنه قد مات منذ عام في كانون الثاني/ يناير 2018 في سوريا. ويطالب مركز التوظيف كوسبيرت بدفع مبلغ 543 يورو و 27 سنتاً، متوعدا إياه بـ"متاعب" سيواجهها في حال عدم الاستجابة.

ويطالب مركز التوظيف عبر رسالة بالمبلغ الذي على كوسبيرت دفعه منذ عام 2010، أي قبل عامين من انتقاله إلى مصر، ومنها إلى سوريا. ويشار إلى أن عدم وجود وثيقة وفاة رسمية تؤكد موت الإرهابي كوسبيرت، تستدعي السلطات المعنية أن تواصل المحاولة بهدف استعادة الأموال التي في ذمته منذ حوالي 10 سنوات، وفي حال عدم الوصول إلى النتيجة المرجوة خلالها، يعتبر كوسبيرت حينها فقط "مفقوداً" رسمياً.

يشار إلى أن كوسبرت أو"ديزو دوغ" ولد عام 1975، وكان لديه عدة ألبومات من أغاني الراب في مسقط رأسه برلين، قبل أن يتحول إلى الإنشاد الجهادي وينتقل إلى سوريا، حيث عرف باسم "أبو طلحة الألماني"، وقد تم الإعلان عن موته مرات كانت آخرها قبل عام ونيف، بحسب ما نشره موقع "تاغس شبيغل" الألماني.

ر.ض/ع.ش