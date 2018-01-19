رغم مقتله.. السلطات تطالب جهادياً ألمانياً بتسديد ديونه

بعد مرور أكثر من عام على إعلان مقتله في سوريا، يطالب أحد مراكز التوظيف مغني الراب الألماني دينس كوسبرت الذي تحول إلى جهادي في تنظيم "داعش" بتسديد مبلغ مالي في ذمته. فما قصة دين الإرهابي الأكثر شهرة في ألمانيا؟
يطالب أحد مراكز التوظيف (Job-Center) في ألمانيا الإرهابي الأكثر شهرة في ألمانيا دينيس كوسبيرت، الذي كان يعرف كمغني راب في برلين باسم "ديزو دوغ" قبل انضمامه إلى تنظيم "داعش"، بدفع مبلغ مالي في ذمته.
ونشر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار رسالة وجهها مركز التوظيف لدينيس كوسبيرت االذي قيل إنه قد مات منذ عام في كانون الثاني/ يناير 2018 في سوريا. ويطالب مركز التوظيف كوسبيرت بدفع مبلغ 543 يورو و 27 سنتاً، متوعدا إياه بـ"متاعب" سيواجهها في حال عدم الاستجابة.
ويطالب مركز التوظيف عبر رسالة بالمبلغ الذي على كوسبيرت دفعه منذ عام 2010، أي قبل عامين من انتقاله إلى مصر، ومنها إلى سوريا. ويشار إلى أن عدم وجود وثيقة وفاة رسمية تؤكد موت الإرهابي كوسبيرت، تستدعي السلطات المعنية أن تواصل المحاولة بهدف استعادة الأموال التي في ذمته منذ حوالي 10 سنوات، وفي حال عدم الوصول إلى النتيجة المرجوة خلالها، يعتبر كوسبيرت حينها فقط "مفقوداً" رسمياً.
يشار إلى أن كوسبرت أو"ديزو دوغ" ولد عام 1975، وكان لديه عدة ألبومات من أغاني الراب في مسقط رأسه برلين، قبل أن يتحول إلى الإنشاد الجهادي وينتقل إلى سوريا، حيث عرف باسم "أبو طلحة الألماني"، وقد تم الإعلان عن موته مرات كانت آخرها قبل عام ونيف، بحسب ما نشره موقع "تاغس شبيغل" الألماني.
ر.ض/ع.ش
صرحت مصادر أمنية أمريكية أن مغني الراب الألماني السابق الذي انضم إلى داعش دينيس كوسبيرت ما يزال على قيد الحياة، وكان البنتاغون قد صرح العام الماضي أن كوسبيرت قتل في غارة جوية في 16 تشرين الأول/أكتوبر قرب مدينة الرقة. (04.08.2016)
عاد طالب ألماني إلى بلده بعدما احتجزته السلطات الأمنية في مصر مؤخرا، "للاشتباه بصلته بالإرهاب". ومازالت مصر تحتجز طالبا ألمانيا آخر لنفس السبب. ورفضت الخارجية الألمانية الإدلاء ببيانات عن تقييم ألمانيا لهذه الاتهامات. (11.01.2019)